濕冷冬天降臨　用五倍券買到加倍除濕力！ ME子の舒爽加倍術｜三重除濕系統+抗菌除臭濾網

圖、文／三菱電機提供

ME子簡介

三菱電機ME子

日本家電新秀，真感情才是ME子style

五倍券這樣用，價值還能再翻倍？

冬天悄悄降臨，家裡開始佈滿濕濕冷冷的氣息，連平常爽朗的ME子我，都多了一絲憂鬱的情緒。沒關係！五倍券的到來不只振興，更是大大的提振心情，那些平常觀望很久，卻遲遲不敢下手的家電產品，趁現在買起來，就是最好的時機！

不過各位先別急，錢錢加倍、快樂加倍、家電的產品力也可以加倍！怎麼做才能讓五倍券的價值升級，發揮到淋漓盡致呢？現在就讓ME子我來一一說明！

三重除濕系統，效率節能合而為一

先帶大家認識一下三菱電機除濕機的三重除濕系統，由三菱電機全新開發首創，有別於以往的傳統二重式構造，在除濕機當中多加入一個副冷凝器。說到這裡你可能有些懷疑，多一個冷凝器有什麼了不起？可別小看這個不起眼的副冷凝器，它可是大大提升除濕機引擎的熱交換器冷卻效率，不只節能省電達能源效率1級標準，除溼力更是比原本提高18%！

曾經以為不可能共存的強效與省電，現在竟然能夠同時達成，這麼有實力的除濕能力，任誰都會不自覺爽朗起來吧！

空氣品質守護力，抗菌除臭濾網最給力

還不只這樣！三菱電機除濕機內的抗菌除臭濾網，不只除濕還能維持空氣品質！去除空氣中的PM2.5、塵螨排泄物、灰塵等常見的居家空氣雜質，還能抑制塵螨過敏原、大腸菌等，甚至連阿摩尼亞異味也可以輕鬆去除！尤其容易過敏的人需要特別注重空氣品質，多了抗菌除臭濾網，即便是秋冬也不需要擔心，家中環境不只乾爽，更是超級乾淨！

三菱電機除濕機，加倍舒爽，加倍舒心

現在的你，肯定知道五倍券怎麼用了吧！一台真正好的除濕機，基本除濕已經不夠看，效率、省電、除臭、抗菌等面向的提升都非常重要。快趁現在把三菱電機除濕機帶回家，用加倍給力的舒爽乾淨，除去濕濕冷冷的壞心情！

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