張家界「元宇宙」研究中心成立　「蹭熱度」推動旅遊創新

▲湖南省張家界為大陸全國最受歡迎景區之一。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

湖南張家界昨（18）日正式掛牌成立元宇宙研究融合發展研討會暨元宇宙研究中心，成為大陸首座設立元宇宙研究中心的景區。消息傳開後，網友一度質疑景區是為了要蹭「元宇宙」熱度，並認為景區缺乏研究員宇宙的能力。對此，相關負責人表示，張家界元宇宙研究中心希望以技術驅動應用和產業創新，培育旅遊產業新的產品形態、生產方式和消費模式。

▲張家界元宇宙研究中心成立。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，張家界工作人員表示，「元宇宙的概念就是融匯了5G、6G，包括數字（數位）旅遊，虛擬旅遊的一種總和，借助元宇宙的概念能夠加速整個張家界景區的數字化轉型和智能化旅遊的推進。元宇宙研究中心所只是掛了一個牌。成立這樣一個機構，就是向公眾宣佈，針對數字化旅遊，我們在努力和探索。」

張家界相關人士提到，對於「蹭元宇宙」熱度，其實也是一次對張家界的宣傳，「此次張家界率先進行相關探索和實踐，有利於把握和引領元宇宙旅遊發展潮流，為旅遊數字化（數位化）轉型提供理論和技術支撐，實現旅遊經濟的數字化轉型和全域旅遊的高質量發展。」

張家界景區成立元宇宙研究中心後，將著手研究借助元宇宙發展旅遊產業，把握元宇宙旅遊發展潮流，定期舉辦論壇、打造開放平台，吸納全國優秀人才和先進的技術加入，為旅遊數位化轉型提供理論和技術支撐，實現旅遊經濟的數位化轉型。