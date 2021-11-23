下波更寒凍　「強烈冷氣團」可能報到時間曝

記者陳俊宏／綜合報導

氣象專家賈新興今天（23日）提醒，下周二、下周三冷空氣強度，應該有機會達到強烈大陸冷氣團或更強，要持續追蹤。

賈新興說，今是這波冷空氣最冷的時候；周三東北季風逐漸減弱，各地早晚較涼，東半部水氣較多；周四白天溫度慢慢回升，但因南邊水氣較多，東半部、恆春半島可能有局部較大雨勢，特別是恆春半島；周五到周日比較微弱東北季風增強，北部、宜蘭、花蓮有局部較大雨勢。

▼今全台白天高溫回升有限。（圖／氣象局）



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賈新興提醒，特別值得觀察下周二、下周三的冷空氣強度，應該有機會達到強烈大陸冷氣團或更強的系統，持續追蹤。

氣象局表示，周一晚到今晨是這波冷空氣最強的時候，清晨最低溫出現在新北市富貴角及桃園市茶改場為12.3度，中部以北、東北部低溫也只有13到15度，其他地方約16、17度，沿海空曠地區略更低一點，各地感受較冷；白天起各地仍在冷空氣影響之下，北部、東北部及東部仍偏冷，高溫17到19度，其他地方溫度也會比周一低，高溫約21至26度。

氣象局指出，天氣上，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，上半天北部降雨機率仍偏高；下半天水氣減少，降雨會逐漸趨緩，轉為迎風面的東半部及大台北山區有降雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局預報，下周二至下周四東北季風將再度增強，氣溫下降，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▼今晨0時至11時累積雨量圖。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

