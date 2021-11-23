2.1秒時速飆破100km！特斯拉超跑進攻中國　馬斯克親曝開賣時間

▲馬斯克22日宣布，特斯拉Model 3 Plaid明年將在中國開賣。此為資料照，圖中車型為Model S。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）22日在推特發文宣布，特斯拉明年3月將在中國推出旗下有著「史上速度最快量產車」美譽的高端轎車Model S Plaid。

綜合WSJ與路透社報導，Model S Plaid 是特斯拉在去年9月推出的最新車款，起售價約為13萬美元（約新台幣360萬元）。這款電動汽車的續航里程高達637公里，最高時速可達322公里，號稱是特斯拉所有車款中續航力最長、加速最快的一輛。

▲Model 3 Plaid被譽為「史上速度最快量產車」。（圖／翻攝自特斯拉官網）

特斯拉官網資料顯示，Model S Plaid 的時速可以在2.1秒內，從零加速至100公里，因此有著「史上速度最快量產車」的美譽。中國是全世界最大的電動車市場，因此特斯拉自2019年開始，便在上海設廠量產特斯拉汽車，讓其銷售量獲得了穩定的成長。

然而，據《商業內幕》報導，隨著中國本土品牌小鵬汽車（Xpeng）的崛起，特斯拉也面臨極其激烈的競爭。報導稱，小鵬汽車明年也將在中國推出新的SUV車款G9，預計將與特斯拉來一場正面廝殺。

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