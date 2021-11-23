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天冷發威！好市多黑五第2天民眾狂擠「這區」　秒殺羽絨被悄補貨

▲▼好市多黑五第2天。（圖／記者蕭筠攝）

▲好市多黑色購物節第2天民眾擠服飾區搶看保暖衣物。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」迎來第2天，祭出24K黃金、液體衛生棉等夯品下殺，《ETtoday新聞雲》直擊好市多內湖店，開門前雖湧進近百人排隊等買，但買氣普通，大部分民眾幾乎擠在服飾區，像是保暖外套、褲子等十分受到歡迎。

▲▼好市多黑五第2天。（圖／記者蕭筠攝）

▲民眾翻找衣服尺寸。

好市多「黑色購物節」第2天祭出近50款品項享超俗優惠價，其中，家電類最高打出72折，生活用品更俗最高享49折優惠，今（23）日實際觀察民眾下手狀況，似乎對家電3C類稍微冷感，反倒搶攻服飾區，不少人擠在該區翻找衣服尺寸，像是有女大衣下殺38折，還有男立領外套也只要用半價就能買到。

而昨日開門半小時就被搶光的美國製雙人羽絨被今（23）日也悄悄補貨，不少民眾十分驚喜連忙搬上購物車帶回家。

▲▼好市多美國製雙人羽絨被補貨。（圖／記者蕭筠攝）

▲雙人羽絨被昨日被買光今天又補貨。

好市多黑五首日大手筆祭出逾80款下殺款，包括家電3C、生活用品、精品等通通有，不過相較以往熱門的讚石項鍊，今年買氣卻不高，而家電類、禦寒商品最讓民眾買單。好市多黑色購物節今年長達7天時間，全台各店提早於上午9時營業，26至28日則提早至8點開門。

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