狂省29萬！好市多「黑色購物節」開跑了　85吋電視、鑽石項鍊全下殺

▲好市多黑色購物節今日正式開跑。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠、林育綾／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」今（22）日上午9時正式登場， 一連7天祭出逾200多品項、狂省超過29萬，就是要讓民眾省荷包有感，尤其還能使用五倍券，趁這時候下手絕對最划算。首日搶先曝光的優惠品項有人氣家電像是85吋電視、洗衣機等，以及婆媽最愛刀具組、冬天必備羽絨被、精品鑽石項鍊等，通通用超俗價格就能帶回家。

▲▼好市多黑五首日精選8樣限定品項下殺搶先看。（圖／翻攝好市多APP）



好市多「黑色購物節」今（22）日重磅登場，首日開賣的精選優惠商品包括SAMSUNG 85吋 CRYSTAL UHD電視、SAMSUNG20公斤智慧觸控變頻洗衣機、0.5克拉圓形鑽石項鍊、SEALY席伊麗標準雙人床墊、滿意寶寶哆拉A夢輕巧褲、MONBANA 1934 迦納70%黑巧克力條、JOSEPH JOSEPH不沾桌刀具6件組、HOTEL GRAND美國製雙人白羽絨被等共8款，其中，電視、鑽石項鍊可是人氣品項，喜歡要快。

好市多今年黑色購物節長達7天時間，於11月22日起至11月28日限時登場，期間祭出逾200多個品項、狂省超過29萬，讓民眾買到手軟，而下殺品則維持「每卡限購1件」規定，期間每日下午5時左右皆會於APP搶先預告精選優惠商品，讓民眾可以提早加入購物車列清單準備。另，提醒黑色購物節活動期間，全門市周一至周四提早於上午9時營業、周五至周日為上午8點開門。

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