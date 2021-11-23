24K黃金現蹤！好市多「黑五限定」第2波下殺品快看　還有超夯單品

▲好市多黑色購物節第2天。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」於本周正式開跑，首日可是一口氣祭出超過80款商品，最低下殺38折，尤其冬季必備羽絨被半小時就被搬光，買氣不錯。今（23）日迎來第2天，包括女性朋友最愛單品液體衛生棉、24K黃金等通通享優惠折扣，今年也要把握機會搶買一波。

▲▼第2天精選下殺品項有7項。（圖／翻攝好市多APP）



好市多「黑色購物節」第2日精選優惠商品祭出TCL 65吋 MINI LED QLED智能聯網顯示器、TCL272公升直立式無雙冷凍櫃、ELECTROLUX10/7洗脫烘滾筒洗衣機、24K黃金結婚組、NAUTICA女軟殼連帽外套、好自在液體衛生棉組合包、澳洲製植物精油香皂組合等共7品項，今日通通能以超俗折扣帶回家。

▲▼今年民生用品折扣讓民眾十分有感。



好市多黑五首日大手筆祭出逾80款下殺款，包括家電3C、生活用品、精品等通通有，不過相較以往熱門的讚石項鍊，今年買氣卻不高，而家電類、禦寒商品最讓民眾買單。好市多黑色購物節今年長達7天時間，全台各店提早於上午9時營業，26至28日則提早至8點開門。

【你可能也想看】

►1車搬2袋！好市多「黑五首日」羽絨被半小時被搶光 精品買氣低

►好市多「黑色購物節」優惠商品一次看！電視砍4萬、大衣下殺38折

►快訊／麥當勞大麥克、雞塊變貴了！「29品項喊漲」最新價格一次看

►我們的美麗就用白紙黑字寫下