　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

24K黃金現蹤！好市多「黑五限定」第2波下殺品快看　還有超夯單品

▲▼0721好市多人潮。（圖／記者黃克翔攝）

▲好市多黑色購物節第2天。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」於本周正式開跑，首日可是一口氣祭出超過80款商品，最低下殺38折，尤其冬季必備羽絨被半小時就被搬光，買氣不錯。今（23）日迎來第2天，包括女性朋友最愛單品液體衛生棉、24K黃金等通通享優惠折扣，今年也要把握機會搶買一波。

▲▼好市多黑五限定第2波下殺品項。（圖／翻攝好市多APP）

▲▼第2天精選下殺品項有7項。（圖／翻攝好市多APP）

▲▼好市多黑五限定第2波下殺品項。（圖／翻攝好市多APP）

好市多「黑色購物節」第2日精選優惠商品祭出TCL 65吋 MINI LED QLED智能聯網顯示器、TCL272公升直立式無雙冷凍櫃、ELECTROLUX10/7洗脫烘滾筒洗衣機、24K黃金結婚組、NAUTICA女軟殼連帽外套、好自在液體衛生棉組合包、澳洲製植物精油香皂組合等共7品項，今日通通能以超俗折扣帶回家。

▲▼好市多黑五限定第2波下殺品項。（圖／翻攝好市多APP）

▲▼今年民生用品折扣讓民眾十分有感。

▲▼好市多黑五限定第2波下殺品項。（圖／翻攝好市多APP）

好市多黑五首日大手筆祭出逾80款下殺款，包括家電3C、生活用品、精品等通通有，不過相較以往熱門的讚石項鍊，今年買氣卻不高，而家電類、禦寒商品最讓民眾買單。好市多黑色購物節今年長達7天時間，全台各店提早於上午9時營業，26至28日則提早至8點開門。

【你可能也想看】

►1車搬2袋！好市多「黑五首日」羽絨被半小時被搶光　精品買氣低
►好市多「黑色購物節」優惠商品一次看！電視砍4萬、大衣下殺38折
►快訊／麥當勞大麥克、雞塊變貴了！「29品項喊漲」最新價格一次看

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

►GORE-TEX仙女色外套現省3360元！

ET快訊
大S離婚完整時間軸曝光！斷10年婚「最在意孩子」法院只開庭1
大S離婚內幕「分產細節曝光」！房子全在她名下　超有遠見成大贏
狗仔爆汪小菲早有新歡！女生條件優「20多歲又貌美」：比他還有
「雲街」現身清晨12.3℃！北北基濕冷大雨　明晨再探底11度

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

24K黃金現蹤！好市多「黑五限定」第2波下殺品快看　還有超夯單品

爆紅液體衛生棉、黃金來了！好市多「黑五限定」第2彈下殺品搶先看

日向幻の柑橘酸滋味　東森購物限定！台灣限定！

美式賣場黑五首日　獨家新品成搶購亮點　網驚喜：「在英國留學時都用這個！」

全聯黑五「百件黑品下殺5折起」　衛生棉買1送1、抽熱美式1年份

年底聚餐多！衣物飄異味還怕沾細菌？網推隨手一動作除菌又消臭

低溫特報！屬於妳的「下身保暖」穿搭術

萊爾富搶先發聲！「即日起不再提醒、規勸未戴口罩之民眾」

好市多「黑色購物節」優惠商品一次看！電視砍4萬、大衣下殺38折

1車搬2袋！好市多「黑五首日」羽絨被半小時被搶光　精品買氣低

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

李善彬《酒鬼》又睡了崔始源　沒脫褲子坐馬桶..他嚇壞：不能直接上！

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

交往7年「前女友」嫁小2歲男人！　三重醋男超不爽持鐵鎚攻擊丈夫

24K黃金現蹤！好市多「黑五限定」第2波下殺品快看　還有超夯單品

爆紅液體衛生棉、黃金來了！好市多「黑五限定」第2彈下殺品搶先看

日向幻の柑橘酸滋味　東森購物限定！台灣限定！

美式賣場黑五首日　獨家新品成搶購亮點　網驚喜：「在英國留學時都用這個！」

全聯黑五「百件黑品下殺5折起」　衛生棉買1送1、抽熱美式1年份

年底聚餐多！衣物飄異味還怕沾細菌？網推隨手一動作除菌又消臭

低溫特報！屬於妳的「下身保暖」穿搭術

萊爾富搶先發聲！「即日起不再提醒、規勸未戴口罩之民眾」

好市多「黑色購物節」優惠商品一次看！電視砍4萬、大衣下殺38折

1車搬2袋！好市多「黑五首日」羽絨被半小時被搶光　精品買氣低

馬祖國際藝術島用「窗框」說故事　感受戰爭的框架與壓抑

一蘭拉麵台中店24日開幕　超狂粉絲提前2天排隊

離婚李正帆原因曝光！　王若涵「狂被踩2底線」痛哭心死斷15年婚

孟耿如翻領襯衫配短褲根本「最美孕少女」　4款法式復古風格衣櫃必備

新店好爸爸在家門口被槍殺　警曝「帽T殺手」是熟人：早有預謀

張惠妹重返小巨蛋時間曝！「阿妹條款」成挑戰：這指標一超過秒斷電

「超市二哥」美廉社11／30上市：盼未來全台7761個里都有店

馬祖國際藝術島起跑！　梅石軍士兵特約茶室成第一站

大S離婚完整時間軸曝光！斷10年婚「最在意孩子」法院只開庭1次

美財長葉倫：物價升騰會降溫　聯準會舉足輕重

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

消費熱門新聞

黑五Herbal Essences成新亮點　

好市多「黑五首日」精選商品先看！

好市多「黑色購物節」優惠商品一次看！

年底聚餐多　網推隨手一動作除菌又消臭

好市多「黑五限定」第2波下殺品快看

好市多「黑五限定」第2彈下殺品搶先看

美式賣場黑五11/22起超殺折扣開跑

萊爾布宣布不再提醒未戴口罩之民眾

好市多「黑五首日」羽絨被半小時被搶光！

快訊／麥當勞變貴了「29品項喊漲」

全台首間素蔬食超商300款餐點吃到爽

全聯黑五開跑！百件黑品買1送1

停售蘋果派、麥香雞？麥當勞說明

星級飯店廁所一坐就有便意「關鍵在馬桶」！

更多熱門

相關新聞

好市多「黑五限定」第2彈下殺品搶先看

好市多「黑五限定」第2彈下殺品搶先看

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」今（22）日正式開跑，一連7天祭出超過200款下殺品，最高可是能狂省29萬，首日就有電視狂砍4萬、大衣打出38折優惠，民眾則狂搬冬季必備羽絨被、保暖衣回家。稍早好市多APP再度搶先公開明（23）日第二波精選商品優惠資訊，包括超夯黃金組合、女性最愛液體生棉等通通有。

全聯黑五開跑！百件黑品買1送1

全聯黑五開跑！百件黑品買1送1

好市多「黑色購物節」優惠商品一次看！

好市多「黑色購物節」優惠商品一次看！

好市多「黑五首日」羽絨被半小時被搶光！

好市多「黑五首日」羽絨被半小時被搶光！

好市多上架「限量版公主」　7000人笑噴

好市多上架「限量版公主」　7000人笑噴

關鍵字：

好市多黑色購物節

讀者迴響

熱門新聞

資深男星在家暈倒「糖尿病併發過世」享壽74歲

超商店員遭殺！4大超商「勸導改制度」

狗仔爆汪小菲早有新歡「20多歲又貌美」：比他還有錢

經紀人無奈曝鄧佳華「私底下為人」

女師轉行跑外送　佛系接單9個月：財富自由了

猛撞捲入車底　女騎士不治

說好進軍AV界！鄧佳華揭真相「一直貶低我」

快訊／新店男送完小孩遭槍擊身亡　侯友宜下令：全力緝凶

一天不限一顆蛋！醫曝「這吃法」膽固醇狂降18%　

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

大S官宣離婚…張蘭秒開直播：可憐我兒子

前師大快攻手陳昱翰傳意外離世

人妻「整條食道都爛了」暴瘦剩36kg！醫心疼曝原因

最冷時刻來了　彭啟明：最低12度

更多

最夯影音

更多
八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆
陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面