　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

爆紅液體衛生棉、黃金來了！好市多「黑五限定」第2彈下殺品搶先看

▲▼好市多人潮。（圖／記者陳涵茵攝）

▲好市多黑色購物節今天開跑。（資料圖）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」今（22）日正式開跑，一連7天祭出超過200款下殺品，最高可是能狂省29萬，首日就有電視狂砍4萬、大衣打出38折優惠，民眾則狂搬冬季必備羽絨被、保暖衣回家。稍早好市多APP再度搶先公開明（23）日第二波精選商品優惠資訊，包括超夯黃金組合、女性最愛液體生棉等通通有。

▲▼好市多黑五限定第2波下殺品項。（圖／翻攝好市多APP）

▲▼好市多黑五限定第2波精選下殺品項有7款。（圖／翻攝好市多APP）

▲▼好市多黑五限定第2波下殺品項。（圖／翻攝好市多APP）

好市多「黑色購物節」第2日精選優惠商品搶先曝光，有TCL 65吋 MINI LED QLED智能聯網顯示器、TCL272公升直立式無雙冷凍櫃、ELECTROLUX10/7洗脫烘滾筒洗衣機、24K黃金結婚組、NAUTICA女軟殼連帽外套、好自在液體衛生棉組合包、澳洲製植物精油香皂組合等共7款，都將於明（23）日祭出下殺優惠。

▲▼好市多黑五限定第2波下殺品項。（圖／翻攝好市多APP）

▲▼好市多黑五限定下殺品。（圖／翻攝好市多APP）

▲▼好市多黑五限定第2波下殺品項。（圖／翻攝好市多APP）

好市多黑五首日就有超過80款商品祭出優惠價，包括家電3C、生活用品、精品等通通有，不過相較以往熱門的鑽石項鍊，今年買氣卻不高，而家電類、禦寒商品最讓民眾買單。好市多今年黑色購物節長達7天時間，全台各店提早於上午9時營業，26至28日則提早至8點開門。

【你可能也想看】

►1車搬2袋！好市多「黑五首日」羽絨被半小時被搶光　精品買氣低
►好市多「黑色購物節」優惠商品一次看！電視砍4萬、大衣下殺38折
►快訊／麥當勞大麥克、雞塊變貴了！「29品項喊漲」最新價格一次看

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

►GORE-TEX仙女色外套現省3360元！

ET快訊
中職季後賽有重大變革！　初步規劃曝
鄧佳華揭「離職真相」　違約金2000萬沒在怕
星巴克連續5天買一送一　限定5款揪友開喝
好市多黑五限定　「第2彈下殺品」搶先看
球棒增列危險物品！　徐國勇：車上若查獲警政系統將註記
鄧佳華電子大廠工作突然喊卡！　收到臨時通知
獨／超商店員遭刺死他曝「報警沒用」遭約談　本人親回始末
紙雕師刺死店員「辯有精神疾病」　陳時中：因失眠就醫非列管患者

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

爆紅液體衛生棉、黃金來了！好市多「黑五限定」第2彈下殺品搶先看

日向幻の柑橘酸滋味　東森購物限定！台灣限定！

美式賣場黑五首日　獨家新品成搶購亮點　網驚喜：「在英國留學時都用這個！」

全聯黑五「百件黑品下殺5折起」　衛生棉買1送1、抽熱美式1年份

年底聚餐多！衣物飄異味還怕沾細菌？網推隨手一動作除菌又消臭

低溫特報！屬於妳的「下身保暖」穿搭術

萊爾富搶先發聲！「即日起不再提醒、規勸未戴口罩之民眾」

好市多「黑色購物節」優惠商品一次看！電視砍4萬、大衣下殺38折

1車搬2袋！好市多「黑五首日」羽絨被半小時被搶光　精品買氣低

直擊／好市多黑五首日！排隊破百人比去年多　頭香6:50到搶攻家電

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

勸戴口罩遭刺殺店員最後身影曝　父親心碎：為何上個班就丟了命

花1個月終找到「卡石縫失蹤山友」　跑山獸見遺體嘆：不要忽略壞天氣

地勤裝卸人員一次整理45個行李　貨艙空間小＋全程彎腰超耗體力

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

爆紅液體衛生棉、黃金來了！好市多「黑五限定」第2彈下殺品搶先看

日向幻の柑橘酸滋味　東森購物限定！台灣限定！

美式賣場黑五首日　獨家新品成搶購亮點　網驚喜：「在英國留學時都用這個！」

全聯黑五「百件黑品下殺5折起」　衛生棉買1送1、抽熱美式1年份

年底聚餐多！衣物飄異味還怕沾細菌？網推隨手一動作除菌又消臭

低溫特報！屬於妳的「下身保暖」穿搭術

萊爾富搶先發聲！「即日起不再提醒、規勸未戴口罩之民眾」

好市多「黑色購物節」優惠商品一次看！電視砍4萬、大衣下殺38折

1車搬2袋！好市多「黑五首日」羽絨被半小時被搶光　精品買氣低

直擊／好市多黑五首日！排隊破百人比去年多　頭香6:50到搶攻家電

農耕機開上高屏大橋　若未領牌證最高罰萬元+沒入車輛

小孩要學什麼才藝？過來人激推「1技能」跪謝爸媽：一輩子受用

不只S hotel！汪小菲被曝多家公司「用大S命名」　網嘆：真心愛過了

彭帥與IOC主席視訊「報平安」　WTA：不足以化解擔憂

K湯被允許參加全部訓練？柯爾回應　格林想讓孩子看自己多強

2021桃園閩南傳統藝術巡演　九天+董事長樂團跨界合作登場

龍虎塔天際線保住了！　陳其邁宣布：舊左營國中改建公園

跑山獸也沒找到！男獨攀守城大山迷途失聯2天　靠水管+月光脫險

刀架按摩妹脖強行連結　惡男詭辯「她不是想要的類型」下場曝

中職明年確定維持上下半季賽程　季後賽有重大變革

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

消費熱門新聞

好市多「黑色購物節」優惠商品一次看！

好市多「黑五首日」精選商品先看！

萊爾布宣布不再提醒未戴口罩之民眾

好市多「黑五首日」羽絨被半小時被搶光！

美式賣場黑五11/22起超殺折扣開跑

好市多黑五首日！排隊破百人比去年多

全台首間素蔬食超商300款餐點吃到爽

好市多「黑五限定」第2彈下殺品搶先看

全聯黑五開跑！百件黑品買1送1

快訊／麥當勞變貴了「29品項喊漲」

統一獅下半季封王！超商咖啡優惠快看

低溫特報！「下身保暖」穿搭術

全聯推「平價有機蔬菜」農場曝光

靠一支「布納哈本威士忌」拯救愛情

更多熱門

相關新聞

全聯黑五開跑！百件黑品買1送1

全聯黑五開跑！百件黑品買1送1

搶攻黑色星期五商機，全聯今年「黑色購物節」活動搶先在PXGo!線上開跑，精選超過百件「黑品」在線上線下都有「下殺5折起」，像是「黑色包裝、黑色食品、黑色品牌」等三黑商品，都祭出破盤價，而PXGo!限時5天不限金額再抽OFF COFFEE熱美式1年份，再享PX Pay支付滿千送800福利點，另於預購館下單甚至能獨享88折。

好市多「黑色購物節」優惠商品一次看！

好市多「黑色購物節」優惠商品一次看！

好市多「黑五首日」羽絨被半小時被搶光！

好市多「黑五首日」羽絨被半小時被搶光！

好市多上架「限量版公主」　7000人笑噴

好市多上架「限量版公主」　7000人笑噴

好市多「黑五首日」精選商品先看！

好市多「黑五首日」精選商品先看！

關鍵字：

好市多黑色購物節

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新店男送完小孩遭槍擊身亡　侯友宜下令：全力緝凶

快訊／大S、汪小菲協商離婚！

曾滿街穿「極度乾燥」外套！跌神壇關鍵曝

全程不到10秒！咖啡豆進口商家門遇埋伏「槍決慘死」

大S「兒女處境很尷尬」被汪小菲狂踩底線！

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

黑社會3寶人妻控「被迫淪法院高層玩物」

大S訴請離婚關鍵原因！汪小菲頻失控

《我的祕密花園》歌手嫁總裁！淡出演藝圈9年宣布離婚

大S官宣離婚…張蘭秒開直播：可憐我兒子

印度神童預言4災難！同門女占星師點頭：這時恢復正常

60秒快閃搶百貨公司　80人搭25車逃逸畫面曝

冠軍跌破眼鏡！「懶癌末期患者」星座Top3

重機女神被前任踢爆「睡完我還想睡我兄弟」

鄧佳華新公司是「桃園電子大廠」

更多

最夯影音

更多
中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了
黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面