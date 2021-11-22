爆紅液體衛生棉、黃金來了！好市多「黑五限定」第2彈下殺品搶先看

▲好市多黑色購物節今天開跑。（資料圖）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」今（22）日正式開跑，一連7天祭出超過200款下殺品，最高可是能狂省29萬，首日就有電視狂砍4萬、大衣打出38折優惠，民眾則狂搬冬季必備羽絨被、保暖衣回家。稍早好市多APP再度搶先公開明（23）日第二波精選商品優惠資訊，包括超夯黃金組合、女性最愛液體生棉等通通有。

▲▼好市多黑五限定第2波精選下殺品項有7款。（圖／翻攝好市多APP）



好市多「黑色購物節」第2日精選優惠商品搶先曝光，有TCL 65吋 MINI LED QLED智能聯網顯示器、TCL272公升直立式無雙冷凍櫃、ELECTROLUX10/7洗脫烘滾筒洗衣機、24K黃金結婚組、NAUTICA女軟殼連帽外套、好自在液體衛生棉組合包、澳洲製植物精油香皂組合等共7款，都將於明（23）日祭出下殺優惠。

▲▼好市多黑五限定下殺品。（圖／翻攝好市多APP）



好市多黑五首日就有超過80款商品祭出優惠價，包括家電3C、生活用品、精品等通通有，不過相較以往熱門的鑽石項鍊，今年買氣卻不高，而家電類、禦寒商品最讓民眾買單。好市多今年黑色購物節長達7天時間，全台各店提早於上午9時營業，26至28日則提早至8點開門。

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