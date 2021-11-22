1車搬2袋！好市多「黑五首日」羽絨被半小時被搶光　精品買氣低

▲好市多黑五首日民眾狂搬羽絨毯。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠、林育綾／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」今（22）日上午9時正式登場， 《ETtoday新聞雲》直擊好市多內湖店，開店前湧進逾百人排隊搶便宜，相較往年買氣較高。首日包括精品、家電等皆祭出下殺優惠，尤其85吋電視大放送狂砍4萬，但最受歡迎的是羽絨被、隨意毯以及保暖衣等商品，反觀精品像是鑽石項鍊、黃金戒指等至今仍未被買走。

▲今年羽絨被十分熱銷，不到半小時就被搬光。

好市多「黑色購物節」重磅登場，今（22）日一口氣就寄出超過50款商品下殺，像是電視狂砍4萬、保暖衣物最低打出38折優惠等，要讓民眾省荷包有感。實際觀察現場狀況，最受青睞的就是冬天必備美國製雙人羽絨被，不到半小時就被民眾搬光，也能看見推車上幾乎是一車2袋扛，而還有隨意毯、保暖衣等也十分受到熱銷。

反觀過去家電3C、鑽石精品類也是不少人下手目標，今年買氣顯然稍低，像是鑽石項鍊、黃金戒指開店1小時仍未賣出，而家電類根據店員透露僅說：「銷量還不錯。」

好市多今年黑色購物節長達7天時間，於11月22日起至11月28日限時登場，期間祭出逾200多個品項、狂省超過29萬，讓民眾買到手軟，而下殺品則維持「每卡限購1件」規定，期間每日下午5時左右皆會於APP搶先預告精選優惠商品，讓民眾可以提早加入購物車列清單準備。另，提醒黑色購物節活動期間，全門市周一至周四提早於上午9時營業、周五至周日為上午8點開門。