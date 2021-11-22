葉元之爆公投說明會「有吃又有拿」　張宏陸：小貼心未違反規定

▲葉元之爆料公投說明會「有吃又有拿」。（圖／翻攝自Facebook／葉元之）



記者林銘翰／台北報導

國民黨新北市議員葉元之22日爆料，民進黨立委張宏陸將於11月25日舉辦公投說明會，「參加者有吃又有拿」。對此，張宏陸回應，台灣防疫不能鬆懈，所以他準備了單片口罩及隨身瓶的小酒精，加上天氣又冷，所以準備了包子，「這只是一點小貼心，並未違反相關規定」。

葉元之22日下午以「好康逗相報」為題在臉書表示，張宏陸將在11月25日舉辦公投說明會，參加者有吃又有拿，還可以在現場感受行政院長蘇貞昌怎麼唬爛，並見證傳說中的撞球杆，笑他乏善可陳的政績，一定會講非洲豬瘟，「歡迎大家踴躍參加，然後1218投四個都同意喔！」

對此，張宏陸晚間回應，感謝平常不太關心地方事務，卻常常上電視的國民黨議員，要來幫他宣傳公投說明會。

張宏陸說明，11月25日晚上7時20分，他在農村公園辦理公投說明會，邀請蘇貞昌親自來向大家報告，為何在12月18日要投下4張不同意票，「也許這位議員支持重啟核四，才會如此酸言酸語」。

不過，張宏陸也質疑，新北市長侯友宜和多數新北市民都反對重啟核四，「議員是不是和市長、市民不同調？」

張宏陸指出，國外疫情起伏不定，台灣防疫不能鬆懈，所以他準備了單片口罩及隨身瓶的小酒精，加上會後已經9點了、天氣又冷，所以準備了包子，「這只是一點小貼心，並未違反相關規定，不必擔心」

張宏陸也說，再次邀請大家參加公投說明會，「四個不同意！台灣更有力！別再讓國民黨亂下去！」