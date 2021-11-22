馬英九批不懂核廢才反對　侯友宜：沒核安就沒核電

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



記者黃巈禾／台北報導

前總統馬英九22日點名新北市長侯友宜和宜蘭縣長林姿妙，因為不瞭解核廢處理過程，才反對重啟核四，令人遺憾。對此，侯友宜22日出席活動時回應，沒能力去處理核廢料，就沒有辦法談核電。

侯友宜22日出席新北歡樂耶誕城開箱暨卡司公布記者會。對於被馬英九點名不瞭解核廢才反對重啟核四，侯友宜受訪時表示，在新北市11年，那11年當中當過核安監督委員會的主任委員，一直很了解這個整個問題的存在點，如果沒辦法處理核安，沒能力去處理核廢料，就沒有辦法談核電，「這是我始終看到的問題所在」，一定要想到核安、想到核廢料，這才是最重要的關鍵。

馬英九出席「用過核燃料處理論壇」致詞時表示，新北市跟宜蘭縣兩位地方首長就是因為不瞭解核廢處理過程，而反對重啟核四，令人遺憾，放射性核廢料不只是存在於核電廠，無論核四是否能商轉，40年來用過的核燃料跟其他醫療廢棄物一樣，都持續留在台灣。

馬英九指出，當年核四興建時就有完整規畫，在貢寮山上挖大山洞容納2萬桶的低階核廢料存放，可以使用40年；至於高階核燃料則採美國處理方式，先存放在核電廠水池15年，再放到乾式貯存場25年，一共40年。

馬英九提到，國際對於核廢料處理早從如何貯存，進展到回收再利用的階段，「我覺得新北跟宜蘭兩位地方首長的疑慮其實可以放下來」，很遺憾的，由於政治的因素，國內一直將高度工程專業技術問題，用非理性語言討論，所幸2018年以核養綠公投以6比4通過，不論是核一、核二、核四所在的新北市，或者核三所在的屏東縣，都是如此，「那次公投的成功，請大家看清楚了，反核絕對不是全民的共識，減碳跟穩健用核才是民眾真正期盼的」。