不只公投宣傳拚場！賴清德、鄭文燦今再同框　大聊「這件事」

▲賴清德、鄭文燦出席「2030沉沒倒數紀錄片首映記者會」。（圖／總統府提供，下同）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨宣傳12月18日公投「四個不同意」，黨內大咖全台跑透透，副總統賴清德與桃園市長鄭文燦更是大拚場，多次同場出席民進黨舉辦的公投說明會，有較勁意味。兩人昨（21日）才在公投說明會上碰面，今（22日）再度同框，活動開始前雙方交頭接耳，互動備受關注。鄭文燦透露，與賴清德大聊減碳的策略。

賴清德21日上午與賴清德一同出席在台北101舉辦的「2030沉沒倒數紀錄片首映記者會」，活動開始前，坐在一起的兩人交頭接耳、相談甚多。鄭文燦會後受訪時透露，賴清德跟他聊到減碳的策略，自己則跟賴清德說明桃園目前做最多，但覺得還不夠。

鄭文燦提到，台灣整體減碳路徑是一個很大挑戰，目標不是2050年碳中和，而是2030年要到達45%減碳目標、1.5度警戒值，這對台灣產業需要很大調適，我國還沒有準備好，未來一定要有更大努力。

根據《東森新媒體ETtoday》今（22日）公布2024年總統大選最新民調，調查結果顯示，在綠營的賴清德與鄭文燦這兩人中，賴清德的支持度42.3%，鄭文燦的支持度12.1%，兩人的支持度差距有30.2%，表示「都不支持」以及不表態的民眾有45.6%。

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