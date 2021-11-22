快訊／新店男送完小孩遭槍擊身亡　侯友宜下令：全力緝凶

▲新店槍擊案。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者徐政璿／台北報導

新北市新店區今（22日）發生槍擊案，今早7時許有不明人士闖入花園一路一間社區別墅，朝一名45歲何姓男子開2槍，何男脖子左側中彈死亡。對此，新北市長侯友宜下令「全力緝凶」，全力追查案件，壓制犯罪。

侯友宜今上午受訪表示，新北市的治安不容許挑釁，任何案子一發生，我要求我們警察要快速的、立即有效率的破案，全力緝凶，一刻都不等，全力的追查案件，壓制犯罪。

侯友宜指出，新北市在案件發生第一個時間，警察立即快速啟動打擊犯罪的機制，有效的掌握確定的方向，更能夠全面緝凶，我相信任何新北市的治安不容挑釁，一定能夠快速地破案，大家拭目以待。

據了解，45歲何姓男子平時做咖啡豆生意，清晨送小孩上學後，約8時許返家，不料，正當他開門準備進入家中時，卻遭嫌犯從背後近距離開槍，犯案過程不到10秒鐘，雙方鄰居聽聞聲響外出查看，驚見何男倒地，一度以為他是中風路倒，趕緊通知何妻出來並報案。

員警獲報到場後，通報偵查隊鑑識組同步前往採證並連同直潭消防分隊前往處理，發現何男左後頸部有兩處槍擊傷口，隨即詢問周邊鄰居有無見到可疑人車、對象，鎖定一輛銀色自小客車涉有重嫌，但該車已離開新店區。

另外，警方在現場發現2枚已擊發的彈殼，協同偵查隊與鑑識組持續蒐證當中，據悉，槍手為一名男性，經調閱車籍資料、監視系統後，目前正連繫林姓女車主到案說明。詳細事發經過、犯案動機，仍有待進一步調查釐清。

其他人也看了這些新聞...

►ET民調／2024總統大選 侯友宜領先賴清德3.2% 柯文哲支持度21%

►ET民調／2022台北市長三腳督 蔣萬安39.7%贏陳時中 黃珊珊18.1%