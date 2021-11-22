差1分鐘險壓到人！高雄6樓高路樹倒榻砸房毀車　原因找到了

記者賴文萱／高雄報導

高雄市苓雅區正道公園今（22）日突然有顆約6層樓高的路樹倒榻，當場砸中民宅遮雨棚，並波及到6台機車，所幸沒有人員受傷。據初步判斷，造成這棵傾倒鳳凰木疑似罹患褐根病，才造成無預警倒伏，高雄市政府工務局養工處會表示，會將鳳凰木移除燒毀，後續將請專家學者，進行正道公園樹木健檢。

▲高雄路樹倒塌砸毀民宅遮雨棚。（圖／記者賴文萱翻攝）

今（22）日下午2時15分，三民區正道公園內一株鳳凰木傾倒，壓損鄰近民宅與機車，所幸無造成人員受傷。工務局養工處接獲通報後，第一時間即派員及調動機具赴現場處理，並將與屋主及車主協商後續賠償事宜。

據初步判斷，此次傾倒鳳凰木，疑似罹患褐根病，導致無預警倒伏，因此，養工處會將此棵鳳凰木移除燒毀，後續將請專家學者，進行正道公園樹木健檢。

▲▼高雄路樹莫名倒榻，養工處隨即派員及調動機具赴現場處理。（圖／記者賴文萱翻攝）

工務局補充，正道公園已經開闢20餘年，雖配合鐵路地下化，近年進行改造，但樹木多予以保留，因此園內樹木均已非常高大且有濃密樹蔭，除有鳳凰木，另有雨豆樹、大葉桃花心木，是市民朋友喜愛的休憩地點。

▲養工處表示，此次傾倒鳳凰木疑似罹患褐根病，導致無預警倒伏，（圖／記者賴文萱翻攝）

這次傾倒的鳳凰木，容易遭受褐根病感染，因此養工處後續將請專家學者，到公園內進行樹木健康檢查，如果已經得病者，將會依照農委會規定移除燒毀，對於健康的樹木，也將加強維護管理，共同守護公園的樹木健康及市民的生命財產安全。

▼路樹倒塌前一分鐘仍有民眾行經。（圖／記者許宥孺翻攝）

根據監視器畫面，這起事件發生在下午2點37分，不過就在前1分鐘，附近仍有民眾在公園人行道上走動散步，也有民眾騎車行經巷子，但隨後樹木就突然連根拔起砸到民宅1樓遮雨棚，部分樹枝則插進民宅旁的停車場，裡頭至少有6台機車都被波及倒地，畫面中至少錄下3人驚險逃過一劫。

當地楊姓里長表示，因公園樹木太高，長到5、6樓，可能是風大造成倒塌，但詳細狀況還在了解中，沒有造成人員傷亡。

▲路樹倒塌波及6台機車。（圖／記者許宥孺翻攝）