說好進軍AV界！鄧佳華揭真相「一直貶低我」　違約金2000萬沒在怕

▲鄧佳華決定離開「舒適圈」。（圖／翻攝自Facebook／鄧佳華）

記者曾筠淇／採訪報導

網紅鄧佳華日前才宣布要以「變態太郎」為藝名進軍AV界，怎料20日就傳出離職消息，氣得連千毅喊告求償2000萬元。對此，鄧佳華透露自己執意離職的原因，而2000萬元的賠償金，「不符合對價比例！」

鄧佳華20日在臉書上發文表示，「離開舒適圈，新工作要穩定的做。」此文一出，象徵他與老闆連千毅撕破臉，不甩原先合約的他，決定另接新工作。事後他向記者表示，因為「粉絲團三不五時貶低我」，且他一開始就不喜歡工作上的角色設定，所以才執意離開。

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鄧佳華坦言，他有向公司說過自己的感受，但是「（粉絲團上的）文章就是不撤掉。」另外，日前他才傳出要以「變態太郎」的藝名進軍AV界，且連千毅還透露已找到女優人選；對此，鄧佳華只無奈表示，「可能只是說說的。」

鄧佳華執意離職並決定另找新工作，讓連千毅氣得喊告。稍早鄧佳華的經紀人良布丁也在公司委託下，至新北地檢署提告，「他不配合我們也不知道怎麼做，今天提出民事告訴。」至於求償金額，梁布丁表示，「經紀約是2000萬元，但我們還是走程序。」

2000萬元的違約金畢竟不是小數目，但鄧佳華對此回應，雖然還沒有問過律師，不過這數目「不符合對價比例！」言語中透露他似乎不是太擔心。另外，鄧佳華也向記者表示，他今天還沒有到新公司上班，「人力說改約時間。」