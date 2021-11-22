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16肌肉猛男+英氣美女拍消防月曆　這一對激出火花牽手去結婚

記者白珈陽／台中報導

台中市消防局22日於市政府廣場發表今年形象月曆，以「形象、動能、消防車」為主題，找來16位男女消防隊員參與拍攝，現場還展示2輛新式雲梯消防車，強調加強中市高空救災能力。參與拍攝的隊員男性體型健美、女的英氣十足，其中更有1對男女在拍攝日登記結婚，為這次形象月曆增添紀念性。消防局表示，這次月曆只送不賣，除了在當天可透過參與臉書的活動獲得之外，民眾也可透過參與公益活動獲得。

▲▼ 。（圖／台中市消防局提供）

▲消防隊員鐘冠傑、王怡亭在拍攝當天登記結婚，為今年形象月曆增添紀念性。（圖／台中市消防局提供）

今日活動台中市長盧秀燕也出席，盧秀燕表示，台中市共有1700位正式編制消防員，義消及相關志工也有2800位，自她前年上任後，市府開始推出消防月曆，希望藉此讓市民朋友了解四大目的：首先，認識城市英雄，第二，相信他們有能力保護市民；第三，愛護尊敬消防人員；第四，提升防災意識，消防月曆不只透過力與美展現消防形象，更進一步向民眾宣導防災基本常識。

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲台中市消防局22日於市政府廣場發表今年形象月曆，台中市長盧秀燕也出席。（圖／台中市政府提供）

消防局表示，參與拍攝的16位形象大使是透過二階段的評選所產生，拍攝地點除了消防隊駐地外，還到科湳愛琴橋取景，也與中市地標台中國家歌劇院合作拍攝，讓這次的形象月曆更有看頭。而每個月份也都介紹消防局的各式消防車輛，總共有水箱車、直線雲梯車、救護車、化學車、水庫車、排煙車、前進指揮車、化學災害處理車、屈折雲梯車、空氣壓縮車、消防警備車及救助器材車等12款消防車，讓民眾可以透過月曆更清楚消防車輛的配備及用途，可說是一份具有消防專業性的月曆。

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲▼今年台中市消防局形象月曆由16位男女消防隊員參與拍攝。（圖／台中市政府提供）

▲▼ 。（圖／台中市消防局提供）

消防局指出，在4天4夜的拍攝過程中，剛好遇到新冠肺炎疫情嚴峻，實施二級警戒措施之時，消防局在拍攝期間除了謹守各項防疫規範外，每位形象大使除了都完成2劑疫苗的施打外，也在拍攝當日進行快篩，確保每個參與人員都是在健康狀態下拍攝，因此拍攝過程可說是備極艱辛；而拍攝當天也恰好有一對夫妻檔在拍攝當天登記結婚成為消防佳偶，使這次的拍攝過程更增添溫馨與感動。

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲▼消防隊員鐘冠傑、王怡亭（圖中）在拍攝當天登記結婚。（圖／台中市政府提供）

▲▼ 。（圖／台中市消防局提供）

在發表會場，還可以看到消防局展示了2輛新式雲梯消防車，1輛是30公尺的先端屈折直線雲梯車，它除了有直線雲梯車快速升梯的優勢外，在前端的屈折臂可補足雲梯救援的靈活性；另外也特別採購1輛50公尺的雲梯車，達到15層樓的救援高度，更加強化本市高空救災的能力。

消防局表示，這次的形象月曆只送不賣，除了在當天可透過參與臉書的活動獲得之外，民眾也可透過參與公益活動獲得，如11月27日上午9時至消防局指定的18個分隊，憑今年11、12月的紙本發票10張可獲得1份月曆，另外在12月30日至臺中捐血中心指定的4個捐血處挽袖捐血，同樣也可以獲得月曆1份，今天錯過的民眾務必要把握機會，詳細活動辦法也可以至台中市政府消防局的臉書查詢。

▲▼ 。（圖／台中市消防局提供）

▲消防局指出今年月曆做為公益使用，只送不賣 。（圖／台中市消防局提供）

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