公東高工51屆全國技能競賽決賽　勇奪7職類8面獎座

▲公東高工勇奪7職類，8面獎座。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

第51屆全國技能競賽被視為國手選拔前哨站，本屆全國技能競賽結果出爐，台東縣私立公東高工本次競賽青年組，共有5職類獲獎，計得6面獎牌，2銀4銅，青少年組參賽2職類，獲1銀1佳作，總計獲得3銀4銅1佳作的佳績。

獲得獎項如下

青年組：

銀牌獎：漆作裝潢職類 林毓芊、 門窗木工職類 鄭少軒

銅牌獎：建築舖面職類 曾韋傑、 家具木工職類 陳信章、門窗木工職類 林哲賢、粉刷技術與乾牆系統職類 吳東陽

青少年組：

銀牌獎：油漆裝潢職類 洪佳怡

佳作獎：3D數位遊戲藝術職類 唐佳恩

指導教師有：謝明津、謝甄芸、鍾學明、羅正明、吳俊穎、蘇介任、蔡光明、施翠瑩、施桂娥等老師。指導老師們也一致表示，輔導學生藉著競賽提升自我實力與經歷，同時訓練專注與毅力的堅持。學生首從入學後經過學校選手的海選後脫穎而出，投入大量額外的課後時間練習，才有今天輝煌的成果。讓學生開發出自己無限的潛能，未來更能順利與職場接軌，開創豐碩的未來。

公東高工實習主任吳漢通表示，得獎同學幾乎是公東高工目前1、3年級在學的學生，能與全國技藝能最優秀的頂尖選手同場較量一較高下展現學習成果，最難可貴的是，公東的孩子在各項經費、設備、工具、材料等資源非常的缺乏下，在有限的資源內練習，不畏辛勞，永不放棄的堅持，用事實來證明與展現公東孩子用心學習專業技能的成果，可以得到如此的佳績，意義非凡，足見公東高工的技藝教育潛能無限，是此次得獎的亮點，這群孩子的的努力過程足為台東偏鄉孩子學習的榜樣。

公東高工校長黃淑英更進一步的說明，技能競賽是青年揮灑技能的最佳舞台，學校教師重視培育與選拔優秀技能的學生，失敗、挫折是不可避免的。但並不是不可戰勝的。總希望選手們精益求精，更上一層樓，努力朝國際技能舞台邁進。因此透過各種全國技藝能競賽選拔並訓練選手，逐年媒介技藝能優良學生至企業實習並與產業界密切合作。