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110年全國環境知識競賽群雄爭霸　台東社會組選手柯世堡勇奪第一

▲利嘉國小柯世堡老師(左)奪全國環境知識競賽社會組第1名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲利嘉國小柯世堡老師(左)奪全國環境知識競賽社會組第1名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由環保署舉辦110年全國環境知識競賽總決賽，於20日在台中逢甲大學熱烈展開，共有全台各地440位環保知識菁英角逐全國最高榮譽。台東縣傳來捷報，社會組選手卑南鄉利嘉國小柯世堡老師技壓群雄，勇奪全國第1名，創下台東10年來的最佳成績。

縣長饒慶鈴表示，恭喜柯老師的努力讓台東嶄露鋒芒，以人為本落實環境教育是縣府首重的環境政策，歷年來持續努力推動各項環境教育有關作為，落實聯合國17項永續發展目標SDGs中的第4項優質教育，讓更多民眾能接受到公平以及高品質的教育，並提倡推廣終身學習，環境知識競賽正是符合此精神的活動代表，也是激發民眾提升環保意識的最佳管道之一。

環保局局長郭建成則指出，10年來透過台東縣環保局與縣府教育處的努力推廣，110年度代表台東縣參賽的20位菁英選手，在第1階段即表現優異，計有9位順利過關晉級全國決賽，並由利嘉國小柯世堡老師榮獲社會組全國第1名，這也是台東縣第1次獲得全國冠軍的榮耀。柯老師在環境知識淵博，也替台東縣展現出環境教育紮根穩健。在賽後各選手分享心得時，大家普遍認為今年的競賽命題較往年廣泛，除空氣、水污染、廢棄物及毒化物外，更涉及勞工安全衛生等領域，難度較往年略低，大多結合生活化的環境議題。

選手們也表示，這是1場趣味又有挑戰性的比賽，競爭激烈且相當刺激，在賽程中，台東選手柯老師能掌握比賽節奏，活用自身的環境知識，歷經「淘汰賽」、並在「驟死賽」連續答對27題，打敗來自全國的好手，獲得社會組第1名，刷新台東的得獎紀錄，相信這個全國的佳績，更能激勵未來有更多民眾或學生能一起來參與這個活動，

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