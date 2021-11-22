16個團隊帶來精湛演出　「風起原舞樂動台東」圓滿落幕

▲「風起原舞．樂動台東」圓滿落幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府持續舉辦「風起原舞．樂動台東」原民表演藝術人才培育，今年成果於11月20、21日在台東舊站特區精彩上演，共計16個團隊帶來精湛演出，金牌導師SUMING舒米恩與學員合唱，及舞蹈組業師布拉瑞揚•帕格勒法帶來培育成果演出，把台東美好的原住民樂舞帶給大家。

縣長饒慶鈴提到，台東縣原住民族表演藝術人才濟濟，縣府積極扶植表演藝術團隊，希望打造台東原住民族樂舞品牌，除了辦理「風起原舞•樂動台東」，也從小培養孩子樂舞學習的環境，成立豐田國中原住民流行音樂班，結合縣府TTStudio專業錄音室，讓孩子能發展興趣並接觸專業設備，另舉辦原民樂舞藝術專業人才培訓課程、提供技術人員觀摩實習及未來發展機會。今年增加藝術行政人員培育，支持團隊藝術行政穩定發展，透過扎實的人才培育計畫，讓熱愛樂舞的年輕朋友獲得更多舞台演出機會。

「風起原舞‧樂舞台東」今年邁入第5年，從中培育許多優秀團隊，去年改變以往獎金模式，加入專業師資合作，今年重磅邀請明星導師─金曲創作歌手Suming 舒米恩以及國際知名編舞藝術家布拉瑞揚•帕格勒法，親自遴選歌唱及舞蹈組團隊並進行培育；11月20、21日2天發表以the Voice與the Dance為主題，包含歌唱組─農男美女團、杵音文化藝術團、得拉樂團、陳文岳，以及舞蹈組─米86及張劭勤，活動現場還有手作文創、原住民特色美食風味市集。

縣府原民處強調，「風起原舞‧樂動台東」不僅是培育人才，目前已媒合學員進行3場部落巡演外，也將在12月4日的PASIWALI原住民族國際音樂節登台演出。期望透過多場次的演出，增加學員舞台經驗，讓更多人看見！未來在原住民族表演藝術人才培育上，將聯合技術人才訓練，打造屬於台東的表演藝術人才庫。