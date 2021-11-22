台南市民安7號演習　獲六都唯一兵棋推演及實兵演習雙料特優

▲台南市在2021年全民防衛動員暨災害防救（民安7號）演習成績經評鑑結果，台南市政府是唯一榮獲二項演習特優單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市2021年全民防衛動員暨災害防救（民安7號）演習，於4月15日上午在白河區白河商工學生活動中心進行兵棋推演，下午在白河區國光路、新興路及白河運動公園進行綜合實作演練，二項演習成績經評鑑結果，台南市政府是唯一榮獲二項演習特優單位。

台南市2021年全民防衛動員暨災害防救（民安7號）演習以六甲-木屐寮斷層錯動，伴隨大豪雨引發地震、水災、土石流等複合型重大災害為主題，並將新冠肺炎納入演練，以從嚴從難作為演習情境規劃方向，於上午在白河商工學生活動中心進行兵棋推演（書面審查），議題分別為「災害警報傳遞與發放、災害應變中心開設與運用」、「前進指揮所開設、大樓倒塌人命搶救、大量傷病患緊急醫療救護」、「道路橋樑、維生管線、電力設施、毒化物外洩搶救作為」、「災民收容安置、鄉民預防性疏散撤離」、「自主防災社區運作、災後復原重建及災害減免稅捐」等，以此檢視平時整備，災時資源整合投入救災之緊急應變處置作為。

下午則以白河國小搭設在國光路的模擬教室進行地震避難演練與極具震撼的爆破聲拉開實兵演習序幕，以驗證兵棋推演的內容，整個演習過程計動員軍、公、民營事業單位及志工團體等46機關、單位參演，出動各式人車約計200車次、1048人次，演習過程相當逼真，吸引相當多的市民參觀。

這次演習特色在於規劃實地、實物、實作方式，擇定1964年曾發生大地震的白河地區實地封閉市中心大馬路，搭設地震倒塌建築物場景進行演練，同時結合馬路周邊白河國小、白河商工學生及白河公所、郵局、農會、郵局、京城銀行等公、民營機關、學校進行就地避難與疏散收容，並納入新冠肺炎疑似患者的疏散防疫作為，以達到從嚴從難的目標。專業技能的展現與精湛的演練獲得市民的掌聲及中央部會評核官的讚賞，並表示25個演練項目展現出每個細節，且做得很細緻，讓人感覺很真實。演習結束後，二項演習評鑑台南市是唯一榮獲特優的單位。

黃偉哲市長對於市府防救災團隊群策群力，發揮團隊精神的表現表示嘉勉，同時也表示演習是要讓我們面臨天然災害及緊急事故時，可以立即作出正確的緊急處置，希望透過每一年度的災害防救演習，可以讓我們發現防救災工作的缺點並立即改善。也期望可以強化各救災單位的橫向溝通聯繫及救災能量，提升這個城市的救災、耐災的能力，攜手同心，建構韌性城市。