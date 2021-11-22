「螞蟻雄兵」計畫啟動！國民黨加500場公投宣講　朱立倫夜宿自由廣場

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

1218公投進入最後倒數25天，相較於民進黨傾府院黨之力，以國家機器投入大量行政資源的動員操作，國民黨主席朱立倫今（22日）宣布「螞蟻雄兵」計畫，強調國民黨將擴大公投宣講場次，以遍地開花的形式，深入全台各角落宣講，朱立倫也預計在公投前夜夜宿自由廣場，守夜到12月18日公投日。

國民黨今上午召開「螞蟻雄兵」記者會，朱立倫、組發會主委許宇甄、文傳會主委凌濤、青年部主任陳克威及多位青工夥伴出席，共同公布「螞蟻雄兵」計畫。朱主席並與青工朋友高喊「螞蟻雄兵、團結一心」、「守護台灣、一起同意」等口號，展現國民黨力拼公投過關的強烈氣勢。

朱立倫表示，螞蟻雄兵雖然小，但是有共同的目標，螞蟻雄兵是以小博大，國民黨沒有民進黨豐厚的資源，但有的是自信跟決心，除了黨中央規劃的1218場宣講，加上立法委員規劃的27個大場之外，又有青年朋友加入的螞蟻雄兵計畫，再加上12月12日預計在凱道全國大會師，以及12月17日在自由廣場共同為台灣的公投守夜，相信最後一定彙集成為大家的力量，讓4個都同意，台灣更美麗。

許宇甄表示，原規劃的1218場公投宣講已經加了一百場，目前完成了840場，從「十箭齊發」進化到「螞蟻雄兵」，讓更多年輕人出來宣講公投，面對不同的族群表達出自己的理念，希望將訊息深化到每一個角落。

國民黨將在12月12日，搭配「秋鬥」在凱道進行公投造勢宣講，集結民間團體對民進黨發出怒吼；鑑於這次1218公投當天可以宣傳，國民黨也規劃在1217選前之夜，在自由廣場前進行馬拉松式宣講，一路從1217跨到1218公投日，並由黨主席、黨公職及民代夜宿自由廣場，表達民眾不滿的聲音。