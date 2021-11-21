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批范雲要前核四廠長閉嘴　王鴻薇：不認同民進黨就變中共同路人

▲民進黨立委范雲受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨立委范雲。（資料照／記者呂晏慈攝）

記者杜冠霖／台北報導

1218四大公投將至，各方陣營頻頻開砲，針對核四議題，前核四廠長王伯輝支持核四重啟，綠委范雲則在受訪時表示，王伯輝有他的言論自由，「但是台電有基於專業告訴全民，如何看待核四廠的重要責任。」，對此，台北市議員王鴻薇指出，「民進黨一連串的荒唐政策，只要有所質疑，就會被抹成中共同路人，甚至直接叫你閉嘴。」

王鴻薇表示，王伯輝以自身的經驗及專業知識支持核四重啟，但換來的是綠委范雲請他閉嘴，「民進黨一連串的荒唐政策，只要有所質疑，不論你是誰，就會被抹成中共同路人，只要反對，甚至直接叫你閉嘴。」

王鴻薇表示，王伯輝過去是深綠支持者，以科學知識反對無理的政策，但卻不斷遭受綠營惡意的抹黑攻擊。民進黨執政下，政策已經沒有討論空間，「科學邏輯擺一邊，只要你反對，就請你閉嘴，不閉嘴就是中共同路人。」

對此，范雲日前表示，有媒體質疑她要台電出面，對前廠長的錯誤訊息闢謠，是在傷害前廠長的言論自由，幸好民進黨立委賴品妤的助理有全程錄影，當天她明明是說，要台電出來駁斥、澄清錯誤言論，「他（王姓前廠長）有他的言論自由，但是台電有基於專業告訴全民，如何看待核四廠、公投議題的重要責任。」

根據范雲臉書出示的影片紀錄，當天她在接受媒體訪問時說，「台電沒有出來駁斥那位退休的廠長，一天到晚跟大家講，3年就可以啟動，然後非常的安全。今天台電帶隊的處長告訴我們，這個計畫就是先天不良，後天失調，就算你要重啟的話，不只是花10年，而且10年之後，那個921大地震發生的部分，不曉得要多少天價。.....台電應該出來澄清這個假消息，用專業的方式，......特別是台電，自己的退休廠長亂講話，我覺得是非常嚴重的事情，應該要澄清，他有他的言論自由，但台電有基於專業告訴全民，如何看待這一個核四廠，這個議題的公投的重要正確資訊的一個重要的責任。」

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