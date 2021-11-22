　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「怕冰棒融化」想插隊被拒！男酸店員：不懂彈性　風向一面倒

▲重傳LOGO。超商店員，店員，結賬，補貨。（圖／資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前到超商買冰棒，由於排隊結帳的人很多，他便詢問店員能否通融「插隊」，結果立刻吃軟釘子，於是上網抱怨此事。沒想到，網友一面倒反嗆他自私，更直言「被客訴你要負責？」

網友在「爆料公社網站」發文吐苦水，「大家有去超商買過冰棒的經驗嗎？結帳時我當然曉得要排隊阿，但有時人真的太多，我跟店員說我只是要冰棒，但又不能等太久（怕融化），請求特殊狀況讓我先結帳，但對方卻說不行，還是要排隊！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼冰棒,冰品,冰。（圖／取自Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

於是原po乖乖等候，但輪到他時冰棒已經有點水水的，所以他迅速跑到冰櫃換新的；而店員見狀，尷尬地笑了一下，似乎想阻止他，但又覺得自己沒理。事後他不禁想問，「做事情難道一點彈性都不能有嗎？」

然而，他的看法卻被網友們打槍，紛紛吐槽「那拿到你這支退冰冰棒的人不是很衰？你只是想要自己方便而已，其他人的權益不在你彈性的範圍內，這就只是自私而已」、「我會去比較沒人的超商買，不然就是問前面的人可不可以讓你先結帳，不是問店員，這樣店員會很為難，如果別的客人不想，他答應你了，被客訴你要負責嗎」、「店員是按照規矩做事，領公司的薪水，你這樣做很自私」、「人多我就不想買，會換間買，做事情不能彈性點嗎」、「自己有千萬種理由的時候，請先找出最合理的解決方法，不是要影響其他人來配合你，彈性是你要給社會，不是社會給你」。

►GORE-TEX仙女色外套現省3360元！

ET快訊
第三劑該打哪廠牌？　前台大醫：阿中部長觀念該改了
蔡明興染Delta「包廂5人都確診」　神速康復原因曝
高雄3死詭異命案　夫妻、丈母娘同赴黃泉內幕曝
收入2000萬卻一毛稅也不用繳！　財政部要查了
起底大S「美魔女律師」超狂背景！　汪小菲43億財力被挖
快訊／大S離婚首發聲明！「兩人已決定和平解除婚姻關係」
ET民調／2024總統大選　他支持度最高！柯文哲僅21%

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

楊三郎大師曾塞紅包給他！畫家楊永福感念⋯堅持40年原因超動人

「不帶綠色」畫絕美森林！畫家楊永福揭心法：對自己跟畫都要誠實

高大成曝疫情好轉關鍵！日本「愛乾淨」　台灣「自私好批鬥」

沒掃實聯制QR碼進超商「店員不擋了」！　網狂抖：沒有人敢管

國內航空首例！華航737客艙啟用影音串流　搭機爽用平板看電影

培育驗光人才　寶島眼鏡捐贈5台裂隙燈顯微鏡儀器給中華醫大

「怕冰棒融化」想插隊被拒！男酸店員：不懂彈性　風向一面倒

婦長期氣喘　電腦斷層赫見「菜瓜布肺」...元凶竟是麵粉！

單親媽被酸別找飯票！一看「年薪」婆媽閉嘴了：你兒子還沒我一半

冷空氣挾雨勢！北部2縣市大雨特報　今起到明天高山可望迎降雪

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

勸戴口罩遭刺殺店員最後身影曝　父親心碎：為何上個班就丟了命

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

花1個月終找到「卡石縫失蹤山友」　跑山獸見遺體嘆：不要忽略壞天氣

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

地勤裝卸人員一次整理45個行李　貨艙空間小＋全程彎腰超耗體力

楊三郎大師曾塞紅包給他！畫家楊永福感念⋯堅持40年原因超動人

「不帶綠色」畫絕美森林！畫家楊永福揭心法：對自己跟畫都要誠實

高大成曝疫情好轉關鍵！日本「愛乾淨」　台灣「自私好批鬥」

沒掃實聯制QR碼進超商「店員不擋了」！　網狂抖：沒有人敢管

國內航空首例！華航737客艙啟用影音串流　搭機爽用平板看電影

培育驗光人才　寶島眼鏡捐贈5台裂隙燈顯微鏡儀器給中華醫大

「怕冰棒融化」想插隊被拒！男酸店員：不懂彈性　風向一面倒

婦長期氣喘　電腦斷層赫見「菜瓜布肺」...元凶竟是麵粉！

單親媽被酸別找飯票！一看「年薪」婆媽閉嘴了：你兒子還沒我一半

冷空氣挾雨勢！北部2縣市大雨特報　今起到明天高山可望迎降雪

韓偶像節目發生群聚感染！5參賽偶像確診　追加2工作人員也中鏢

小張柏芝上空入浴照被拍！　辣洩「雪球蛇腰」被誤認酒店小姐　

台韓網美搶曬「平替版尼龍腋下包」！　光澤感、秋冬石棕紅超搶眼

桌球世錦賽單打籤表　林昀儒16強有望對決莊智淵

正妹「化妝40分鐘」盛裝約會　男伴一看竟變臉！叫Uber把她趕回家

紐約地鐵隨機殺人！男子遭「尖刀刺脖」亡　警公布在逃兇手影像

男熟睡中被潑酸毀容　震驚發現「凶手是最愛女友」崩潰逃家求救

醫師男友送禮小氣「最貴400元」！　她心寒「因為沒嘿咻？」掀論戰

關穎不是非百萬名錶不可　戴透明時尚錶吸睛　

楊三郎大師曾塞紅包給他！畫家楊永福感念⋯堅持40年原因超動人

生活熱門新聞

曾滿街穿「極度乾燥」外套！跌神壇關鍵曝

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

印度神童預言4災難！同門女占星師點頭：這時恢復正常

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

女生怕馬桶髒「半蹲上廁所」　泌尿女醫說母湯

被洗1星！勝王推2新品一碗3千　網讚超值

LINE免費貼圖來了！　8款快下載

快訊／2縣市大雨！今晚急凍探12度　全台降溫時間出爐

明天是小雪！6大禁忌曝光　命理師：恐誘發中風

醫揭原因：再選一次，我還是不會想AZ混打莫德納

台中供五停二後最大停水區域看這裡

北醫大期中考　被爆集體作弊爭議

小雪來了！強冷空氣今越晚越濕冷　今夜探12℃

好市多上架「限量版公主」　7000人笑噴

更多熱門

相關新聞

兒遭紙雕師「刺穿心臟」亡！父：還一個公道

兒遭紙雕師「刺穿心臟」亡！父：還一個公道

桃園市龜山區某社區超商昨清晨爆發凶殺案，蔣姓紙雕師(41歲)不滿遭到蔡姓店員(29歲)勸導戴上口罩，竟3進3出超商、手持工作特殊用刀刺殺蔡男。對此，蔡父22日(今)抵達桃園殯儀館後也忍不住說，「真的還我們一個公道。」

超商店員遭刺　民進黨團：盡量用舉發開罰

超商店員遭刺　民進黨團：盡量用舉發開罰

紙雕師揮刀「不知刺哪」！超商店員死因曝

紙雕師揮刀「不知刺哪」！超商店員死因曝

咖啡杯見冒泡粉色物　原因讓她險昏倒

咖啡杯見冒泡粉色物　原因讓她險昏倒

店員代班慘死　死者爸：兒子很乖

店員代班慘死　死者爸：兒子很乖

關鍵字：

冰棒超商店員插隊爆料公社

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S、汪小菲協商離婚！

曾滿街穿「極度乾燥」外套！跌神壇關鍵曝

快訊／新店男送完小孩遭槍擊身亡　侯友宜下令：全力緝凶

大S訴請離婚關鍵原因！汪小菲頻失控

黑社會3寶人妻控「被迫淪法院高層玩物」

《我的祕密花園》歌手嫁總裁！淡出演藝圈9年宣布離婚

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

大S「兒女處境很尷尬」被汪小菲狂踩底線！

印度神童預言4災難！同門女占星師點頭：這時恢復正常

冠軍跌破眼鏡！「懶癌末期患者」星座Top3

男猝死家中！爆肝月薪超傻眼

60秒快閃搶百貨公司　80人搭25車逃逸畫面曝

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

重機女神被前任踢爆「睡完我還想睡我兄弟」

好市多「黑五首日」精選商品先看！

更多

最夯影音

更多
中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了
黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

勸戴口罩遭刺殺店員最後身影曝　父親心碎：為何上個班就丟了命

勸戴口罩遭刺殺店員最後身影曝　父親心碎：為何上個班就丟了命

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面