「怕冰棒融化」想插隊被拒！男酸店員：不懂彈性　風向一面倒

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前到超商買冰棒，由於排隊結帳的人很多，他便詢問店員能否通融「插隊」，結果立刻吃軟釘子，於是上網抱怨此事。沒想到，網友一面倒反嗆他自私，更直言「被客訴你要負責？」

網友在「爆料公社網站」發文吐苦水，「大家有去超商買過冰棒的經驗嗎？結帳時我當然曉得要排隊阿，但有時人真的太多，我跟店員說我只是要冰棒，但又不能等太久（怕融化），請求特殊狀況讓我先結帳，但對方卻說不行，還是要排隊！」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

於是原po乖乖等候，但輪到他時冰棒已經有點水水的，所以他迅速跑到冰櫃換新的；而店員見狀，尷尬地笑了一下，似乎想阻止他，但又覺得自己沒理。事後他不禁想問，「做事情難道一點彈性都不能有嗎？」

然而，他的看法卻被網友們打槍，紛紛吐槽「那拿到你這支退冰冰棒的人不是很衰？你只是想要自己方便而已，其他人的權益不在你彈性的範圍內，這就只是自私而已」、「我會去比較沒人的超商買，不然就是問前面的人可不可以讓你先結帳，不是問店員，這樣店員會很為難，如果別的客人不想，他答應你了，被客訴你要負責嗎」、「店員是按照規矩做事，領公司的薪水，你這樣做很自私」、「人多我就不想買，會換間買，做事情不能彈性點嗎」、「自己有千萬種理由的時候，請先找出最合理的解決方法，不是要影響其他人來配合你，彈性是你要給社會，不是社會給你」。