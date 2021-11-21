超商店員代班竟慘死！紙雕師下跪「全忘了」　死者爸心酸吐一句話

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市龜山41歲蔣姓紙雕師不滿被勸戴口罩，就持刀殺害29歲蔡姓超商店員，犯案後他腿軟難以行走，還一度在派出所前下跪，必須靠警員攙扶才能站立。據悉，死者是家中獨子，當天到該超商代班支援，沒想到會因此喪命，蔡男爸爸趕到派出所後，哭訴說兒子很乖，為何上個班就丟了性命，難掩心中傷痛。

▲兒子代班遭客人刺殺，死者爸淚訴「他很乖很聽話」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蔣姓紙雕師21日清晨到超商買東西，但被店員蔡男發現未戴口罩，勸他「不戴口罩就不結帳喔」，不久他戴上口罩再次上門，買完東西離開前，他先是把口罩往蔡男身上扔，後來又再度回到超商，把蔡男叫出櫃台外，接著拿出刀子往蔡男猛刺，致其胸腹多處刀傷，當場濺血倒臥店門口。

警方接獲民眾報案後，趕赴現場將蔣男制伏，並將受傷的蔡男送醫，不過蔡男在送醫途中失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。蔣男被帶回派出所時，面對大批警力和媒體，他均沉默不發一語，直到進入警所前，一度腿軟並下跪在地，必須靠警員攙扶才能站立。

▲蔣男一度在派出前腿軟下跪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

死者蔡男是家中獨子，平常在新北林口的門市工作，最近經常到龜山該門市代班支援，不料竟因為勸客人戴口罩，慘遭殺害。蔡男爸爸事後趕到派出所，得知兒子死訊十分悲痛，哭訴說「我兒子很乖，平常都很好，為什麼去上個班就丟了命」，希望法律能還給兒子一個公道。

桃園地檢署檢方21日晚間複訊蔣男，蔣男坦言「知道自己有殺人」，但對於犯案過程細節、動機等，則稱「我不知道當時怎麼了，我不記得、全都忘了」。檢方認為蔣男涉犯殺人罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，向桃園地院聲請羈押，桃園地院21日晚間裁定羈押，無禁止接見通信。

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