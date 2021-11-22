紙雕師揮刀「不知刺哪」！超商店員死因曝　診斷書載明心臟穿刺

記者莊智勝／桃園報導

桃園市龜山區某社區超商昨清晨爆發凶殺案，蔣姓紙雕師(41歲)不滿遭到蔡姓店員(29歲)勸導戴上口罩，竟3進3出超商、手持工作特殊用刀刺殺蔡男。事後蔣男警詢時供稱，自己有睡眠障礙，事發當下精神狀況不佳，過程不記得了、也不知道刺了哪裡；桃園地院法官審酌，長庚醫院診斷書載明，蔡男死因為「心臟穿刺傷」，認為蔣嫌涉犯殺人重罪，且有再犯之虞，21日深夜裁定收押、未禁見。

▲超商門口血跡斑斑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，蔣男是該社區住戶，21日凌晨4時許下樓前往超商消費，但卻因未戴口罩而遭到蔡姓店員勸導，且拒絕結帳，蔣為此暴怒，折返回家戴口罩，結帳時還拿起手中洋芋片挑釁「我還是買到了」，並將口罩脫下甩向蔡男；清晨5時許，蔣第3次折返進店時，更持工作特殊用刀刺殺蔡男，導致其濺血、送醫急救後仍宣告不治。

▲蔣嫌與蔡男一度發生扭打，雙方追出店外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

救護人員初步檢視，蔡男當下即已無意識，且左胸有3處深達3公分的刀傷，鮮血不斷湧出，到院前就已無生命跡象；林口長庚醫院診斷書更載明，蔡男死因為「心臟穿刺傷」，於21日上午7時18分宣告死亡。

蔣男到案後數度腿軟跪地，警詢時語氣平靜，表示自己有睡眠障礙，事發當下精神狀況不佳，對於案發時的記憶模糊，只知道自己殺人了，有零碎的扭打印象，但對於自己是怎麼刺、刺了對方哪裡、犯案過程細節等，蔣都稱「我全忘了」。

桃園地院法官審酌，蔣男自承精神狀況不佳，僅因未戴口罩遭勸導，即揮刀刺殺店員，涉犯最輕本刑10年以上之殺人重罪，且蔣犯後忘記殺人原因、且情緒控管不佳，足認有反覆實施同一犯罪之虞，因此裁定收押，但未禁見。

▼蔣嫌落網後一度腿軟跪地，需要身旁員警攙扶。（圖／記者沈繼昌翻攝）