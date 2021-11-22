兒遭紙雕師「刺穿心臟」亡！父抵殯儀館忍淚喊：還我們一個公道啊

記者陳以昇、林昱萱／桃園報導

桃園市龜山區某社區超商昨清晨爆發凶殺案，蔣姓紙雕師(41歲)不滿遭到蔡姓店員(29歲)勸導戴上口罩，竟3進3出超商、手持工作特殊用刀刺殺蔡男。對此，蔡父22日(今)抵達桃園殯儀館後也忍不住說，「真的還我們一個公道。」

▲蔡父難過表示，希望可以還我們公道。（圖／記者陳以昇攝）

這起事件發生在21日凌晨4時許，當時蔣男到某超商消費，因為未戴口罩遭蔡姓店員勸導、拒絕結帳，竟因此暴怒折返回家戴口罩，結帳時還拿起手中洋芋片挑釁「我還是買到了」，並將口罩脫下甩向蔡男；清晨5時許，蔣第3次折返進店時，更持工作特殊用刀刺殺蔡男，導致其濺血、送醫急救後仍宣告不治。

▲桃園龜山超商店員遭41歲蔣姓顧客持水果刀猛刺慘死。（圖／記者沈繼昌翻攝）



蔣男被捕後表示，自己事發當下精神狀況不佳，對於案發記憶模糊，只知道自己殺人了，但對於自己是怎麼刺、刺了對方哪裡、犯案過程細節等，蔣都稱「我全忘了」。對此，檢方於22日抵桃園殯儀館進行解剖，以釐清蔡男詳細死因，而蔡父也於稍早抵達現場。

蔡父雙眼紅腫、眼角還泛著淚光說，「很擔心，社會這樣讓人很擔心，還們一個公道就好，一個孩子養這麼大，讓他這樣，我很捨不得、很難過啊！」而被問及蔣男聲稱不知犯案過程一事，蔡父則回應，「讓檢察官去辦，還給我們一個公道，一個小孩養到30歲就被殺掉了，他也是很認真在那邊工作的啊。」