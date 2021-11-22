　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高端加打嗆「不然要怎樣」引眾怒！陳時中「認失言」：講得不好

▲▼ 立法院社福衛環委員會 陳時中。（圖／記者陳煥丞攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者陳煥丞攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前開放接種高端有出國需求民眾加打WHO認證疫苗，引發外界不滿，而指揮官陳時中更在記者會上直言「要不然要怎樣？」相關言論也被民眾黨痛批「是在掩蓋錯誤疫苗政策。」對此，陳時中今上午受訪時也坦言，那句話「講得不好」。

美國規定自11月8日起所有外籍旅客必須打完2劑獲FDA或WHO核准疫苗，才可以入境，這些疫苗包括莫德納（Moderna）、輝瑞／BNT、單劑型嬌生（Johnson & Johnson）、AZ（AstraZeneca，阿斯特捷利康）、印度版AZ疫苗Covishield、中國國藥和中國科興疫苗，並不包含台灣國產疫苗高端。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心之後隨即宣布，若先前接種高端的民眾有就學等原因急需出國，可以混打AZ、BNT或莫德納。也就是說高端族要再多打2針才能前往其他國家，該政策也遭到網友批評愛國手臂變成「4劑帝國、新4劑高端戰士」。而陳時中面對各界對高端加打質疑，也直言「要不然要怎樣？就讓他(民眾)拿證明到美國再被趕回來？」

陳時中面對質疑的相關回應，引發不少人不滿，民眾黨也直批陳時中「沒有最傲慢，只有更傲慢」，疫苗政策漏洞百出，卻耍嘴皮子甩鍋給美國、在野黨與民眾。更認為陳時中「走鐘言論不斷」，簡直台灣政壇「走中獎」。對此，陳時中今也回應「有更好建議可以提出來。」針對「不然要怎樣」引起的批評，他也坦言自己「講得不好。」

►為什麼每餐都能減油80%？

ET快訊
大S「只見4次面」就結婚！　認定汪小菲：第一眼就知
快訊／板橋31歲騎士撞分隔島爆頭亡　酒測值爆表
超商店員遭刺死　口罩政策要調整？陳時中回應了
紙雕師揮刀「不知刺哪」！　超商店員死因曝
高端加打嗆「不然要怎樣」　陳時中認失言：講得不好
台股萬八「最後一顆珍珠」　達人點名這4檔可上車
NBA流血衝突！他被詹皇打爆「血流滿面」
30歲後還在超商打工「什麼心態」　網曝：打爆一堆傳產

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「沒公權力卻要代管防疫責任」宅神怒政府無能：超商店員超倒楣

快訊／第15輪明開放預約！指揮中心下午2點說明

高鐵宜蘭選址挨批「政治凌駕專業」！立委嗆下台　交長兩字秒回應

吃喜酒「同桌全不認識」極尷尬！過來人反讚爆2點：最愛坐這種

飯店業「漲聲響起」！觀光局急找業者喝咖啡　承諾春節前凍漲

高端加打嗆「不然要怎樣」引眾怒！陳時中「認失言」：講得不好

管中閔任文大董事能核可？　潘文忠：依照相關法規

2個「第一大挑戰」要來了　女醫貼1圖：不希望疫情再爆發

私校招生採「大型小聯考」！　教長說重話了：蔚為奇觀

今起氣溫溜滑梯北部入夜探13度！　鄭明典認證：這波冷空氣溫度很低

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

勸戴口罩遭刺殺店員最後身影曝　父親心碎：為何上個班就丟了命

花1個月終找到「卡石縫失蹤山友」　跑山獸見遺體嘆：不要忽略壞天氣

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

清大學霸上課不畫重點拒分心！　他揭K書4祕技：課後筆記才重要

「沒公權力卻要代管防疫責任」宅神怒政府無能：超商店員超倒楣

快訊／第15輪明開放預約！指揮中心下午2點說明

高鐵宜蘭選址挨批「政治凌駕專業」！立委嗆下台　交長兩字秒回應

吃喜酒「同桌全不認識」極尷尬！過來人反讚爆2點：最愛坐這種

飯店業「漲聲響起」！觀光局急找業者喝咖啡　承諾春節前凍漲

高端加打嗆「不然要怎樣」引眾怒！陳時中「認失言」：講得不好

管中閔任文大董事能核可？　潘文忠：依照相關法規

2個「第一大挑戰」要來了　女醫貼1圖：不希望疫情再爆發

私校招生採「大型小聯考」！　教長說重話了：蔚為奇觀

今起氣溫溜滑梯北部入夜探13度！　鄭明典認證：這波冷空氣溫度很低

民憂爆炸！北投焚化廠突噴「大量白煙」　廠方解釋：1爐管破裂

桃園移工餐廳業者未落實小黃卡檢查　警批「要錢不要命」

「沒公權力卻要代管防疫責任」宅神怒政府無能：超商店員超倒楣

1車搬2袋！好市多「黑五首日」羽絨被半小時被搶光　精品買氣低

詹皇遭驅逐！AD末節獨攬12分3火鍋2抄截　湖人逆轉活塞止3連敗

超夯85吋電視狂砍4萬！好市多「黑色購物節」優惠商品一次看

快訊／聚餐完酒駕返家！31歲騎士撞分隔島爆頭亡　酒測值破表

快訊／第15輪明開放預約！指揮中心下午2點說明

30歲以下年輕人瘋股市！新開戶人數居冠　台股逆轉年輕化

獨家／女兒也知道鷹眼和黑寡婦「那些事」？　傑瑞米雷納親口解答

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

生活熱門新聞

曾滿街穿「極度乾燥」外套！跌神壇關鍵曝

印度神童預言4災難！同門女占星師點頭：這時恢復正常

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

女生怕馬桶髒「半蹲上廁所」　泌尿女醫說母湯

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

被洗1星！勝王推2新品一碗3千　網讚超值

明天是小雪！6大禁忌曝光　命理師：恐誘發中風

LINE免費貼圖來了！　8款快下載

台中供五停二後最大停水區域看這裡

醫揭原因：再選一次，我還是不會想AZ混打莫德納

小雪來了！強冷空氣今越晚越濕冷　今夜探12℃

冷氣團衝向台灣　明急凍最冷13度

長賜輪抵達台北港了　裝完貨又要前往蘇伊士運河

超商員工遭刺死！前大夜班嘆：報警沒用的

更多熱門

相關新聞

陳時中「傲慢語錄回顧」　民眾黨批：沒有最傲慢只有更傲慢

陳時中「傲慢語錄回顧」　民眾黨批：沒有最傲慢只有更傲慢

台灣疫苗政策因各疫苗屬性各異、製造國不同、保護力不同等原因，使各政黨為此針鋒相對。民眾黨20日批評，疫苗政策漏洞百出，指揮中心護航高端疫苗、在沒有科學根據的情況下開放高端混打。並據此批評衛福部長陳時中，「沒有最傲慢，只有更傲慢」。

陳時中拒絕道歉「突噴這一句」！　網全怒了

陳時中拒絕道歉「突噴這一句」！　網全怒了

鐵粉逆轉？莫德納變心拜託來打3原因

鐵粉逆轉？莫德納變心拜託來打3原因

高嘉瑜不忍了！打高端被迫當「四劑戰士」：政府該道歉

高嘉瑜不忍了！打高端被迫當「四劑戰士」：政府該道歉

謝龍介爆「下一步選台南市長」 　陳時中14字回應

謝龍介爆「下一步選台南市長」 　陳時中14字回應

關鍵字：

高端加打陳時中

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S、汪小菲協商離婚！

曾滿街穿「極度乾燥」外套！跌神壇關鍵曝

《我的祕密花園》歌手嫁總裁！淡出演藝圈9年宣布離婚

黑社會3寶人妻控「被迫淪法院高層玩物」

大S訴請離婚關鍵原因！汪小菲頻失控

印度神童預言4災難！同門女占星師點頭：這時恢復正常

冠軍跌破眼鏡！「懶癌末期患者」星座Top3

男猝死家中！爆肝月薪超傻眼

好市多「黑五首日」精選商品先看！

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

買鹹酥雞加點30元九層塔　他回家開袋看傻

烤肉店隔壁桌潮男穿未發售限量球鞋　抬頭一看是GD本人

男星才發文喊劇終！　5天後「突發胃出血離世」

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

唐綺陽預告下週「又忙又累」！2類人恐有事件發生

更多

最夯影音

更多
中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了
黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

勸戴口罩遭刺殺店員最後身影曝　父親心碎：為何上個班就丟了命

勸戴口罩遭刺殺店員最後身影曝　父親心碎：為何上個班就丟了命

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面