高端加打嗆「不然要怎樣」引眾怒！陳時中「認失言」：講得不好

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者陳煥丞攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前開放接種高端有出國需求民眾加打WHO認證疫苗，引發外界不滿，而指揮官陳時中更在記者會上直言「要不然要怎樣？」相關言論也被民眾黨痛批「是在掩蓋錯誤疫苗政策。」對此，陳時中今上午受訪時也坦言，那句話「講得不好」。

美國規定自11月8日起所有外籍旅客必須打完2劑獲FDA或WHO核准疫苗，才可以入境，這些疫苗包括莫德納（Moderna）、輝瑞／BNT、單劑型嬌生（Johnson & Johnson）、AZ（AstraZeneca，阿斯特捷利康）、印度版AZ疫苗Covishield、中國國藥和中國科興疫苗，並不包含台灣國產疫苗高端。

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指揮中心之後隨即宣布，若先前接種高端的民眾有就學等原因急需出國，可以混打AZ、BNT或莫德納。也就是說高端族要再多打2針才能前往其他國家，該政策也遭到網友批評愛國手臂變成「4劑帝國、新4劑高端戰士」。而陳時中面對各界對高端加打質疑，也直言「要不然要怎樣？就讓他(民眾)拿證明到美國再被趕回來？」

陳時中面對質疑的相關回應，引發不少人不滿，民眾黨也直批陳時中「沒有最傲慢，只有更傲慢」，疫苗政策漏洞百出，卻耍嘴皮子甩鍋給美國、在野黨與民眾。更認為陳時中「走鐘言論不斷」，簡直台灣政壇「走中獎」。對此，陳時中今也回應「有更好建議可以提出來。」針對「不然要怎樣」引起的批評，他也坦言自己「講得不好。」