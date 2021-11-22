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這題「阿中回答不太精確」　前台大醫：部長觀念該改了

▲▼指揮中心11/19記者會（圖／指揮中心提供）

▲陳時中說，民眾若要施打第三劑，最快也要明年1月底。（圖／指揮中心提供）

記者陳俊宏／綜合報導

有越來越多國家開始接種第三劑新冠疫苗，至於我國是否有規劃施打第三劑？指揮中心指揮官陳時中表示，第三劑規劃以同廠牌為主。對此，台大感染科前醫師林氏璧今天（22日）認為，阿中部長的觀念該改改了。

近期國內境外移入個案中，可見不少已經完整接種兩劑疫苗的突破性感染，不少國家在接種完第二劑間隔6個月後，開始接種第三劑。

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而被問及我國第三劑規劃，陳時中近日指出， 基本上第三劑還是讓大家以同廠牌為主；或是如果要混打，還是要由ACIP委員做最後決定，「縱使會有的話，最快也到1月底了，所以現在還有一些時間可以多做一些觀察。」

對此，林氏璧今在「日本自助旅遊中毒者」臉書提到，阿中部長的回答不太精確，因世界各國加強針都是以mRNA疫苗為主，AZ兩劑後再以AZ作為加強針，幾乎沒資料。

▼台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑76.9%、第2劑46.8%。（圖／記者李毓康攝）

▲▼北市國小教職員今日起於台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

林氏璧說，且連施打AZ最多的英國，都是這樣建議的：

1、不管前兩劑打什麼，首選都是BNT（30微克），或是半劑量莫德納（50微克）。
2、若前兩劑AZ者，對於mRNA疫苗使用有禁忌症，則可以用AZ作為加強針。

林氏璧認為，英國是根據加強針混打研究COV-BOOST trial做出以上決定，連英國自己都沒有用AZ主要用於加強針，部長的觀念該改改了。

林氏璧表示，很可惜的是，COV-BOOST到目前都沒有完整公布，這是在AZAZ還有BNTBNT之後，打7種疫苗作為加強針；全世界都在做加強針的決定，應該很需要這資料，英國不知道為何藏成這樣。

林氏璧指出，至於美國嬌生疫苗加強針打什麼呢？根據NIH進行的小規模混打研究，再打嬌生疫苗產生的抗體遠不及施打mRNA疫苗；因此美國是建議加強針選三種疫苗皆可，並沒有以同廠牌疫苗為主喔。

林氏璧說，腺病毒載體疫苗適合先施打，然後以mRNA疫苗加強，這已經是趨勢了，因為身體會產生對於腺病毒外殼的抗體，第三次以上再打同樣疫苗，理論上效果有限了。

林氏璧提到，至於是否可以用次單位蛋白疫苗來作為加強針？他也很期待國內臨床試驗針對高端，還有COV-BOOST用Novavax作為兩劑AZ後加強針的結果呀。

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