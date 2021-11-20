陳時中「傲慢語錄回顧」　民眾黨批：沒有最傲慢只有更傲慢

▲民眾黨批陳時中面對疫苗政策態度「沒有最傲慢，只有更傲慢」。（圖／翻攝民眾黨臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

衛福部長陳時中近日連續發言惹議，在面對開放混打高端疫苗的質疑時表示「要不然要怎樣？」、「沒什麼好道歉的」，引起在野黨不滿。民眾黨20日批評，陳時中疫苗政策漏洞百出，卻耍嘴皮子甩鍋給美國、在野黨與民眾，痛批陳時中「沒有最傲慢，只有更傲慢」。

民眾黨批評，台灣的疫苗政策就是沒有政策，完全看指揮中心和陳時中的意思，走到哪打到哪，想怎麼打就怎麼打，儼然把民眾當成白老鼠。可恥的是，即使疫苗政策漏洞百出，衛福部長陳時中依舊沒有一句道歉，傲慢金句大噴發，把所有責任推得一乾二凈。

民眾黨質疑，陳時中一再強調，開放高端混打「是為民眾解決問題」，但若不是指揮中心不聽勸告，執意用「免疫橋接」的方式，護航只做1.5期、未獲國際認證的高端疫苗，又怎會造成如今的窘況？

民眾黨強調，蔡政府對高端疫苗的過度厚愛，反而成了揠苗助長，過去對3+11跳針「我負責」的陳時中，這次改口說「我沒有辦法負責」，更把高端疫苗打氣不佳的問題歸咎於「委員們天天這樣講，想要打的都不敢打了」。

民眾黨表示，美國早在9月就透露將修改入境規定，陳時中左一句「台灣不受限制」、右一句「世界不是只有美國」，直到發現民眾接種高端真的進不了美國時，才急匆匆地在沒有任何科學根據下開放混打，對於讓民眾冒著風險一點愧疚都沒有，甚至反問「要不然要怎樣？」。

民眾黨批評，「沒有最傲慢，只有更傲慢」是對陳時中最貼切的描述，身為防疫主責機關，與其耍嘴皮子，把問題甩鍋美國、甩鍋在野黨、甩鍋民眾，還是得回歸科學專業正途，督促高端儘早完成三期試驗、取得國際認證，才能挽回民眾對國產疫苗的信心。