桃園移工餐廳業者未落實小黃卡檢查　警批「要錢不要命」

▲桃園警分局針對大型移工餐廳稽查取締。(桃園警分局提供)

記者楊熾興／桃園報導

桃園警方針對大型酒店、移工舞廳陸續解封復業，桃園分局於21日動員大批警力對轄內4家大型移工餐廳進行臨檢勤務，結果4家業者均未對客人落實注射疫苗「小黃卡」檢查，放任客人自由入內消費，簡直是「要錢不要命」，共查獲49名男女移工，當場製作稽查紀錄表，移請市府衛生局裁處。

▲員警對入內移工逐一檢查注射疫苗小黃卡。(桃園警分局提供)

近期疫情趨缓，大型酒店、移工舞廳陸續解封復業，桃園警察分局轄內，火車站前、後站周邊有多家舞廳及移工小吃店，假日期間來自各地的移工經常聚會飲酒，為淨化轄區治安，防制酒醉鬧事案件發生，警方於每週六、日或於連續假日均針對轄內移工易聚集之小吃店及大型舞廳規劃專案臨檢勤務，藉由警方的強勢執法作為，約制店家不得有非法營業之情事，並恪遵｢三不得兩通報｣原則，遇有衝突、爭吵等狀況應立即通報警方到場排除。

▲不但發現業者未落實防疫規定對客人檢查，並查獲49人違反防疫規定。(桃園警分局提供)

昨晚由分局長李建民親自率員警執行臨檢勤務，針對轄內4家大型移工餐廳進行臨檢稽查，發現4家業者均有未落實執行防疫管理措施狀況，共查獲49名移工(39男10女)違反防疫規定(未施打疫苗或施打未滿14天即入內消費)，容易形成防疫破口，嚴重影響國人健康，其中一家舞廳內竟查獲42名(35男7女)，只顧攬客賺錢，不顧客人健康及防疫規定的行為，讓員警氣的指責業者真的是｢要錢不要命｣！當場製作稽查紀錄表，移請市府衛生局裁處。