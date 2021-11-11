打日贈疫苗卻不認小黃卡！專家曝2關鍵：同步開放才真如臨大敵

▲小黃卡。（圖／記者李毓康攝）

記者許若茵／綜合報導

日本8日雖宣布開放打2劑AZ、BNT或莫德納者，隔離期可縮短為3日，但承認名單卻未見台灣，國人入境日本仍須完整檢疫。對此，專家認為，乍看雖令人憤怒，但我國沒有開放對等入境標準，且若是真的同步開放，才真的是如臨大敵。

日本政府8日公布開放商務與留學生簽證，只要完整接種過2劑疫苗（AZ、BNT、Moderna），就可以將14天隔離縮短為3天。不過，承認的名單中不見台灣，換言之，我國國民入境日本，仍須隔離14天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，毒物理學教授招名威今在臉書表示，就算民眾已施打了日本贈台的420.4萬劑疫苗，卻不承認我國施打紀錄，入境日本仍要隔離檢疫14天，此項新規讓人啼笑皆非，乍看令人憤怒，感覺有點被日本人耍了，有種前後自我否定的感覺，今是昨非，翻臉像翻書一樣。

不過招名威提醒，「大家想想，離最後一次贈疫苗才短短不到一個月，這樣子不承認自己贈送的疫苗似乎不太合理」，反問更荒謬的是有立委說因為有人打高端，「日本不承認高端而封鎖台灣人，可能嗎？」，其次，現行全球都要刺激經濟，台人到日旅遊、消費人數占比名列前茅，日本更沒有任何要封鎖台人入境的理由。

▲ 疫苗小黃卡 。（圖／記者黃宥寧攝）

「結果，原因是因為我們沒有對等的開放入境標準。」招名威解釋，與美國入境標準相比，當時美國公佈33國入境許可時，大家都還一頭霧水為什麼沒有台灣，真相現在大白了，主要是入境台灣目前還要隔離檢疫14天，「人家改變了，卡在我們也不願意同步跟著縮減美日兩國民眾入境台灣檢疫的天數，導致雙邊都難互相認可。」

「但我想這是合理的」招名威認為，畢竟台灣目前的確診數低，相比美日都還是居高不下的疫情，再想想當時3+11的風波，這時若貿然開放，台灣這段時間防疫的好成績可能又要付之一炬，換個角度，世上本沒有任何一個國家政府願意不對等的開放入境標準，特別是當美日居民入境台灣要隔離14天的時候，「我們憑什麼可以要求美日要讓台灣人暢行無阻？」

招名威強調，「一旦真的我們也同步開放了，那才是真的如臨大敵」，他說明，一來台灣第二劑疫苗覆蓋率不比美日高，二來若收到大量外來確診者的入境，導致短期內本土加境外確診數雙雙直線上升，「我們的醫療量能是否有能力去負荷？」再加上台灣的醫療價格世界上偏低，是不是會有他國確診者就這樣混入也是另一個問題。

招名威喊話，當大家一昧的在埋怨美日不承認我們的同時，請回到合理的基礎上思考，這和打高端疫苗或是誰贈送誰疫苗無關，當然也和刁難台灣無關，國際關係是對等的，「萬一今天我們也開放了，雖然可以自由進出美日了，台灣的疫情卻再度受到衝擊，這樣的結果也是你要的嗎？」