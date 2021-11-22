比Delta更強「超級變種」病毒將現蹤　時間點曝光

▲Delta變異株目前主宰了全球新冠疫情，但研究學者們卻警告，未來會出現更強的「超級變種」病毒。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

Delta變異株是目前普遍已知感染力最強的新冠病毒，然而，據外媒最新報導，美國東北部一群流行病學專家在每周會議中已經討論到最新變種，包含近期的AY. 4.2或英國盛行的Delta+病毒。令人擔憂的是，專家認為Delta病毒並非「終局之戰」，未來2年內將可能出現比Delta更強的新變異株。

根據《衛報》報導，哈佛公共衛生學院流行病學家哈納吉（William Hanage）說，過去的狀況是某區有Alpha、另一區出現Gamma，但現在幾乎只剩下Delta了。世衛組織（WHO）數據顯示，公共資料庫中如今有99.7％的基因定序都是Delta病毒。儘管新變異株不斷出現，但其變異大致與Delta相同，例如近來出現的AY. 4.2與Delta+就被哈納吉歸納為Delta病毒的「孫子輩」變種。

▲近來歐洲疫情攀升，奧地利未接種疫苗的民眾趕在全國居家禁足令生效前，趕往接種疫苗。（圖／路透）

報導指出，科學家們仍密切關注Pangolin與Nextstrain等疫情資料庫，每周在視訊會議上討論疫情發展，因為沒人能夠確定Delta病毒就是COVID-19的「終局之戰」，或是未來可能出現更可怕的狀況？劍橋大學的吉普塔（Ravi Gupta）表示，「不可避免的是，在接下來的2年內將出現另一種重要的變種病毒，而且可能強過於Delta。」

專家認為其中一種可能是，新冠病毒的基因序列在初期的劇烈改變（從Alpha發展至Delta）之後，現在將進入緩慢而穩定的變異階段，最終會超出當前疫苗可防護的作用範圍，但這可能需要多年的時間。倫敦大學遺傳研究所所長巴盧思（Francois Balloux）預測，未來病毒將會以變異比較小的「抗原漂變」（Antigenic drift）方式逐漸進化，以流感與冠狀病毒而言，病毒大約需要10年時間才能累積足夠變化完全逃脫血液中的免疫抗體。

▲美國11月已批准5歲至11歲兒童接種新冠疫苗。（示意圖／路透）

另一種狀況則是，出現一種傳播力、致病力或免疫逃逸能力強到「足以改變局面」的全新變異株。劍橋大學臨床微生物學教授古普塔（Ravi Gupta）稱這種菌株為「超級變種」而且他持八成的信心在未來會出現，問題在於出現的時間點為何？古普塔表示，不可避免地，在未來2年內將有新的「超級變種」會與Delta展開競爭，甚至可能超越Delta。

報導提到，儘管第二代新冠疫苗已經研發出來，開發商Novavax希望在未來幾個月內獲得監管部門批准，但流行病學家認為，光靠疫苗是不夠的。古普塔說，「即使我們試圖找到與COVID-19共存之道，也應該有限制傳播的措施，才能減少病毒發生變異的機率。」他指出，變種病毒都出現在病例多、不限制傳播的國家，例如英國、印度與巴西，「這就是為何我們沒有聽說過新加坡或韓國的變種病毒的原因。」

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