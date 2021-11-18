WHO：全球80萬確診99.7％染Delta病毒　Gamma、Lambda等僅占0.1％

▲過去60天內全球80萬確診病例的基因定序中，有高達99.7％為Delta病毒。（示意圖／取自Pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）的最新報告指出，過去60天內全球80萬確診病例的基因定序中，有高達99.7％為Delta病毒，而在南美洲流行的Gamma、Lambda和Mu變種僅占不到0.1％。WHO首席科學家斯瓦米納坦表示，近來歐洲疫情再度爆發，但死亡人數沒有顯著增加，且集中在未接種疫苗人群，因此呼籲各國政府應持續推動疫苗接種。

根據《商業內幕》報導，WHO在16日的報告中指出，對過去60天內的80萬確診病例進行基因定序後發現，有高達99.7％為Delta病毒。另外在南美洲流行的Gamma、Lambda和Mu變種似乎已經趨緩，在過去60天的病例中僅占不到0.1％。

WHO也警告，並非每個國家都能進行基因定序，且能立刻上傳至「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）的資料庫，所以病毒資料可能被低估。另外Delta病毒擁有152種變異株，其中AY.4.2最具傳染性，尤其在英國傳播最劇，但並沒有更加致命。

#Delta variant accounts for 99.7% of viral subtypes in @GISAID over past 60 days. In South America there is still some Mu and Lambda circulating. #AY4.2 sublineage may have some transmission advantage & needs watching @AnuragAgrawalMD @DBTIndia @ICMRDELHI @shekhar_mande pic.twitter.com/QYwyb26S4z — Soumya Swaminathan (@doctorsoumya) November 17, 2021

斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）17日表示，歐洲、美洲和西太平洋地區的疫情再度爆發，其中歐洲最為嚴重，「歐洲的疫情令人擔憂，增加了8％的病例，而死亡數增加了5％，必須要更提高老年人跟高風險族群的疫苗覆蓋率。」

各國染疫死亡的數量已降到每周平均5萬人，且都集中在未接種病患，但歐洲地區仍有超過35％的民眾尚未完全接種，斯瓦米納坦呼籲，各國政府應持續推動疫苗接種，擴大疫苗覆蓋率。

►歐洲疫情反彈 未打疫苗者「被下禁足令」這1國只剩20重症床位

►南韓增3292例創歷史新高！推「與病毒共存」才18天 疫情猛反彈

►Novovax緊急使用許可過關！保護力達89% 菲律賓疫苗選擇增至9種

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast