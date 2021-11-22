陸新冠特效藥「候選種子」三期臨床揭盲！　治療28天零死亡

▲新冠口服藥的研製進度備受關注。（示意圖，非實際藥物／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸部署了3條技術路線研發COVID-19抗病毒藥物，當中「BRII-196和BRII-198聯合用藥」三期臨床已解盲，給藥組在治療28天後實現零死亡，對照組8例死亡。研發團隊指出，「與歐美已獲批緊急使用的新冠抗體藥相比，我們是唯一進行了變異株感染者治療效果評估並獲得數據的。」

據《科技日報》報導，由清華大學、深圳市第三人民醫院和騰盛博藥合作研發的新冠藥物BRII-196和BRII-198聯合用藥在全球新冠特效藥研發中優勢明顯。該「種子藥」臨床三期已揭盲，給藥組在治療28天後實現零死亡，對照組8例死亡，詳細結果會在近期對外公佈。

▲輝瑞藥廠（Pfizer）研發的抗新冠口服藥「Paxlovid」。（圖／路透）

項目團隊提供的資料顯示，臨床試驗設計質量高、難度大，驗證了聯合藥物對不同地區(多中心)、不同種族(多種族)人群和多種新冠病毒變異株(多變異株)的治療均有效。對於那些確診時間較長(10天以內)、病情被「拖延」、病情相對較重的患者治療效果仍非常明顯。

此外，經過基因改造，該藥半衰期是普通抗體的2—3倍，在體內有效作用時間可長達數月。據介紹，該藥對未感染的高危人群也可產生預防保護作用，相關研究和分析正在進行之中。

▲研究團隊表示結果樂觀。（圖／翻攝自央視）

在國際上，已有同類型抗體藥物獲批緊急使用，美國再生元公司的中和抗體使住院及死亡率下降70%，葛蘭素史克/Vir生物技術公司的中和抗體使住院及死亡率下降79%，但這兩款中和抗體臨床試驗均不包含變異株數據，且入組受試者為確診發病5—7日內的患者。

相較而言，BRII-196和BRII-198的入組受試者為發病10日內，病情在體內發展了更長時間，治療難度更大，依然得到78%的顯著保護數據。