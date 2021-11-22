快訊／紙雕師揮12刀！超商店員遺體複驗結果曝　4刀穿刺心臟亡

▲蔣嫌刺死蔡姓超商店員，被移送警局時腿軟跪地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳以昇、陳羿妏／桃園報導

41歲蔣姓紙雕師昨（21日）因不滿被勸戴口罩，持刀刺死29歲蔡姓超商店員，事後卻對犯案細節供稱，「只知道自己殺人，不知道刺對方哪裡」。對此，檢警今（22日）會同法醫進行複驗，初步發現死者蔡男左胸遭刺4刀，主要係心臟穿刺身亡，而蔡男的左手臂也被刺了4刀，另外與蔣嫌扭打過程中，身體前面也有4處小刀傷。

蔣嫌21日凌晨4時許到該超商消費，因未戴口罩遭蔡姓店員勸導、拒絕結帳，結果暴怒折返回家戴口罩，怎料，他在結帳時竟拿起手中洋芋片挑釁「我還是買到了」，並將口罩脫下甩向蔡男；到了清晨5時許，蔣第3次折返進店時，更持工作特殊用刀刺殺蔡男，導致蔡男濺血、送醫急救後仍宣告不治。

▲蔡父難過表示，希望可以還我們公道。（圖／記者陳以昇攝）

蔣嫌到案後數度腿軟跪地，警詢時語氣平靜，表示自己有睡眠障礙，事發當下精神狀況不佳，對於案發時的記憶模糊，只知道自己殺人了，有零碎的扭打印象，但對於自己是怎麼刺、刺了對方哪裡、犯案過程細節等，蔣都稱「我不記得，全忘了」。

根據林口長庚醫院診斷書載明，蔡男死因為「心臟穿刺傷」，於21日上午7時18分宣告死亡。檢警今（22日）會同法醫於桃園殯儀館進行複驗，初步發現死者蔡男左胸遭刺4刀，主要係心臟穿刺身亡，而蔡男的左手臂也被刺了4刀，另外與蔣嫌扭打過程中，身體前面也有4處小刀傷。

▼蔣嫌工作用刀。（圖／記者沈繼昌翻攝）