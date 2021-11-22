彭帥與國際奧會主席視訊通話　聲稱一切安好

▲彭帥事件引起國際關注。（圖／達志／美聯社）

文／中央社日內瓦21日綜合外電報導

國際奧林匹克委員會今天表示，主席巴赫與3度參加奧運的中國女網名將彭帥視訊通話30分鐘，她向大家報平安，也希望各方尊重她的隱私，並說將繼續投入熱愛的網球運動。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，巴赫（Thomas Bach）與彭帥視訊通話，國際奧會運動員委員會（IOC AC）主席、芬蘭前冰球國手特霍（Emma Terho）與IOC中國委員、中國前女子羽球好手李玲蔚也在旁。

國際奧會發聲明指出：「兩人通話30分鐘，一開始彭帥感謝國際奧會關心她的健康，並說明她安然無恙，人在北京家中，希望此時此刻各方尊重她的隱私，這也是她現在更喜歡與朋友及家人共度時光的原因，不過她將繼續投入熱愛的網球運動。」

特霍表示：「看到彭帥一切安好我就放心了，這是當前我們最關切的，她看起來似乎神情輕鬆，並向她表達我們對她的支持，以及她方便的時候隨時保持聯繫，彭帥對此非常感激。」

北京冬季奧運明年2月揭幕，IOC的聲明說，巴赫將在明年元月抵達北京，屆時將邀請彭帥共進晚餐，由特霍與李玲蔚作陪，彭帥欣然同意。

35歲中國女子網球名將彭帥自從本月稍早在社群媒體上指控前中國國務院副總理張高麗曾對她性侵，並控對方「玩完想不要就不要了」，之後中國的網路審查員刪除彭帥這篇指控文，從此下落不明逾10天，引起軒然大波。

「世界女子職業網球協會」（WTA）率先呼籲她的指控「必須獲得全面、公平、透明且不遭到審批的調查」；國際網球總會」（International Tennis Federation, ITF）也喊話支持透明調查；聯合國（UN）則要求見到有關彭帥下落的證據；美國、法國與英國等相繼聲援。

網壇名將包括18座大滿貫賽后冠的球星艾芙特（Chris Evert），她在網路上號召以主題標籤「#彭帥在哪裡」（#WhereIsPengShuai）發文，獲得回響，球王喬科維奇（Novak Djokovic）、大阪直美等紛紛透過社群媒體發聲相挺。