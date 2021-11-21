　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

彭帥最新影片「外媒還是不信」　衛報：中國面臨全球反彈

▲▼影／彭帥公開現身了！「燦笑揮手」參加青少年網球賽開幕式。（圖／翻攝推特）

▲中國官媒總編輯分享最新影片，宣稱彭帥今天上午出席公開活動。（圖／翻攝Twitter@HuXljin_GT）

記者吳美依／綜合報導

中國女子網球名將彭帥11月2日自曝性侵醜聞，此後行蹤成謎，引發國際關切。中國官媒不斷貼出彭帥身影，試圖交代下落，《環球時報》總編輯胡錫進今（21）日又在推特上傳影片，宣稱彭帥上午出席北京青少年網球決賽開幕式。但英國《衛報》指出，中國面臨全球反彈之際，彭帥的最新畫面依然無法緩解人們擔憂。

影片中，彭帥面帶微笑，在主持人介紹「兩屆大滿貫冠軍得主」、「前WTA雙打世界第一」時出場，向四周燦笑揮手。不久後，另一個官媒釋出影片顯示，她在網球上簽名，「鼓勵更多孩子打網球」。

國際女子網球協會（WTA）揚言，除非獲得彭帥安然無恙的消息，否則將與中國終止合約。發言人質疑最新影片的真實性，直言這「不足夠」也無法解決協會對於彭帥健康福祉的擔憂。

主席西蒙（Steve Simon）也表示，中國官媒發布的影音無法證明「她是否自由，並在沒有強迫或外在干涉的情況下，按照自己意願，做出決定並且採取行動」。他說，協會與「與中國的關係正處於十字路口」，並且針對彭帥的健康安全疑慮，以及性侵指控遭審查掩飾的情況表達擔憂。

▲▼沈詩偉在推特發佈相片，證明彭帥很安全。（圖／路透社）

▲▼胡錫進曝光彭帥在北京餐敘影片。（圖／翻攝自Twitter／Hu Xijin 胡锡进）

▲中國官媒記者沈詩偉、總編輯胡錫進分別在推特發佈相片，證明彭帥很安全。（圖／翻攝自Twitter@shen_shiwei、@HuXljin_GT）

此前，中國《央視》國際部門《環球電視網》（CGTN）在推特上發布一張手機截圖，宣稱彭帥致信WTA，宣稱性侵指控都是假的，她只是在家休息，一切都很好。但是由於措辭尷尬，加上英文單字「and」上出現word檔案的游標，令外界強烈質疑，這封信根本不是本人所寫。

此外，胡錫進、中國《央視》記者沈詩偉不斷貼出「近期拍攝的照片與影片」，宣稱彭帥很快就會公開露面，卻都被外界認為，可能都是精心設計的「擺拍」場景，無法證明其安全。

美國白宮、英國外交部、溫布頓網球錦標賽主辦單位「全英草地網球和門球俱樂部」（AELTC）等各國政府及國際機構紛紛聲援彭帥，施壓北京提出「可驗證證據」，交代其下落以及安全與否。聯合國堅稱，必須針對彭帥的性侵指控展開完全透明的調查。但是，北京以及被指控性侵的張高麗都拒絕發表評論。

彭帥行蹤成謎　英外交部籲北京提供「可查證證據」交代她下落

轉發彭帥逗貓照！環時總編胡錫進：她自由待在家　很快就會公開露面

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，影劇閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle

►為什麼每餐都能減油80%？

ET快訊
公公「黑暗料理」人妻嚇到尖叫　內行：很好吃
混血辣模生二胎狂出血！　「有生命危險」送進ICU
曾滿街台人穿「極度乾燥」外套！　關鍵1事件跌神壇
捷運三鶯線倒塌3人慘死　家屬相驗淚崩
刺死店員！紙雕師還當過「遺體修復師」：讓客戶美美上路
水電工Youtuber徵學徒「開25K」遭轟！　內行曝真相
科技富豪私藏「5千人斬」性愛名單！　荒淫生活曝
「維力」也要漲了！　一碗泡麵噴59塊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

彭帥事件觸及西方人權底線　WTA對中國開出第一槍

歹徒直接破窗抱走收銀機！舊金山成偷竊熱點　台裔商家受害

彭帥最新影片「外媒還是不信」　衛報：中國面臨全球反彈

同居女友變心喊分手！31歲噁胖男失控持刀砍殺　19樓窗外拋屍慘死

挺台灣被中國「外交降級」　立陶宛表示遺憾：有權擴大和台灣合作

薩爾瓦多打造首座比特幣市！加碼押注加密幣　除增值稅外全面免稅

科技富豪爆私藏「5千人斬」性愛名單　員工幫忙顧後宮！荒淫細節曝

日本外相林芳正與王毅通話！獲邀「出訪中國」　關注彭帥人身安全

撞擊小行星！NASA將「發射飛行器」改變軌道　保衛地球首測登場

泰國首例！　19歲少年打完2劑科興「頭髮狂掉」全禿

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

畢書盡「幼稚園就翹課」嚇壞全場　想拚二胎「希望都是女兒」：怕兒子像我...

他花132萬台幣買印尼全新透天厝　近學校、購物中心...生活機能超好

女行人「沒走斑馬線」直接穿越 騎士急煞險撞上被嗆：騎那麼快

低胸「剁鵝肉」21歲正妹曝光！　IG彎腰甜謝網友：生意更好了❤

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

彭帥事件觸及西方人權底線　WTA對中國開出第一槍

歹徒直接破窗抱走收銀機！舊金山成偷竊熱點　台裔商家受害

彭帥最新影片「外媒還是不信」　衛報：中國面臨全球反彈

同居女友變心喊分手！31歲噁胖男失控持刀砍殺　19樓窗外拋屍慘死

挺台灣被中國「外交降級」　立陶宛表示遺憾：有權擴大和台灣合作

薩爾瓦多打造首座比特幣市！加碼押注加密幣　除增值稅外全面免稅

科技富豪爆私藏「5千人斬」性愛名單　員工幫忙顧後宮！荒淫細節曝

日本外相林芳正與王毅通話！獲邀「出訪中國」　關注彭帥人身安全

撞擊小行星！NASA將「發射飛行器」改變軌道　保衛地球首測登場

泰國首例！　19歲少年打完2劑科興「頭髮狂掉」全禿

彭帥事件觸及西方人權底線　WTA對中國開出第一槍

詭！連岳母也跟著走　友曝機車材料夫妻尋短原因　老家求售3200萬

牛棚大將蔡齊哲手緊繃休息　羅傑斯不穩定因素要評估

中信盃黑豹旗／「右投版林子崴」　周宗志看好馮皓選秀優勢

雙11剁手月底吃土　拋售主戰場轉向大陸二手平台「閑魚」

批范雲要前核四廠長閉嘴　王鴻薇：不認同民進黨就變中共同路人

洪總帶悍將2年戰績不佳對公司抱歉　若有異動平常心面對

街邊觀光人流大減　美體小舖博愛店撤出

歹徒直接破窗抱走收銀機！舊金山成偷竊熱點　台裔商家受害

橘貓流浪曾挨揍「只敢蹲著睡」　收編快2年...牠終於躺下捂臉入眠

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

國際熱門新聞

3姐弟吃完「同碗泡麵」後相繼死亡

新冠「零號病人」是華南市場女攤販

繼父當垂死媽面性侵12歲女！　她11年後看著他死

辣模狂歡趴後慘死　最後訊息曝光

馬斯克命令員工：3件事沒做到「馬上辭職」

彭帥新影片揪出2貓膩！　明顯被擺拍真偽存疑

高官爽吃「灑鹽哥」金箔牛排　小販慘被傳喚

科技富豪爆私藏「5千人斬」性愛名單

爆乳護士妹陪你打！妓院接種免費送性愛桑拿

胡錫進曝彭帥影片　國際奧會很擔心

國際女網挺彭帥嗆撤中國賽　衛報分析關鍵原因

他擁真實34cm　曝「巨根歪歪」坐到痛爆

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

教授預言美3年內通膨25％　提Fed唯一解方

更多熱門

相關新聞

噁男找英文家教竟摸腿掏下體　女碩生崩潰報警

噁男找英文家教竟摸腿掏下體　女碩生崩潰報警

古姓男子才因性侵案入監服刑出來，竟上網誆稱找英文家教，在超商對赴約的女研究生小婷（化名）摸腿還掏出下體當場自慰，遭以「非教學的要求」拒絕後，竟反問對方「有心理系的學生可介紹嗎？」。台中高分院審結，維持原判，依強制猥褻罪判他1年2月。

科技富豪爆私藏「5千人斬」性愛名單

科技富豪爆私藏「5千人斬」性愛名單

彭帥公開現身！「燦笑揮手」出席球賽開幕

彭帥公開現身！「燦笑揮手」出席球賽開幕

英國籲北京提供證據交代彭帥下落

英國籲北京提供證據交代彭帥下落

彭帥新影片揪出2貓膩！　明顯被擺拍真偽存疑

彭帥新影片揪出2貓膩！　明顯被擺拍真偽存疑

關鍵字：

衛報彭帥張高麗性侵

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華堅決離職　連千毅求償2千萬

即／不滿被勸戴口罩！男刺死超商店員

鄧佳華決裂連千毅！「下周一新工作報到」：我自由了

子宮大量出血！徐若瑄「救治現況曝光」

快訊／連千毅「周一正式提告鄧佳華」來真的！

不吸菸也會得肺癌！醫點出危險因子

斷開謝和弦1年…Keanna認愛新對象

3姐弟吃完「同碗泡麵」後相繼死亡

超商店員勸戴口罩遭刺死　鄭文燦震怒發聲

勸戴口罩慘遭「樓上住戶」刺死！店員父心碎

研究證實：花椰菜「煮前1動作」抗癌力激增！

女大生存股4年只挑台積電、0050　不敗教主搖頭「不如這樣買」

超商員工遭刺死！前大夜班嘆：報警沒用的

刺死超商店員！紙雕家「超狂背景起底」

危險期不戴套　他一聽女友懷孕：你不也很爽

更多

最夯影音

更多
女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！
迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面