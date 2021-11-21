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美軍事委員：中國恐在北京冬奧後犯台　共軍加大軍事力度原因曝

▲▼美國眾議院軍事委員會資深成員羅傑斯（Mike Rogers）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅傑斯認為，中國可能在明年冬奧結束後以武力犯台。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

中國近來軍事行動力度加大，美國眾議院軍事委員會資深成員羅傑斯（Mike Rogers）警告，中國可能會在2022年進一步加強對台侵略，而對台下手的最佳時機很有可能會落在2月份的北京冬奧後。

據《布萊巴特新聞網》（Breitbart News）報導，共和黨人羅傑斯18日在接受電台AL FM Talk 106.5的採訪時預測，中國可能認為美國目前的總統是一位軟弱的領導人，因此中方極有可能會利用北京冬奧這個宣傳契機對台灣下手。

他指出，「這真的很危險，正如我長期以來不斷強調的一樣，我相信中國的計劃是在2022年北京冬奧後接管台灣，以提升他們在全球的形象。他們打算在冬奧結束後花一些資金奪取台灣。我認為他們現在正在試探拜登，看看他會做什麼，我想我們都知道答案。」

羅傑斯解釋，他之所以預估中國會在冬奧後犯台的另一個原因，是因為北京認為拜登有可能無法連任，「他們不敢冒這個險，因為我確信，這將會是本屆政府的最後一個任期，下一屆政府不會再由民主黨領頭，因此中國也面臨著壓力，要趁著美國在脆弱時趕快行動」。

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