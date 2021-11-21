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李問這次不扮「馬祖淡菜」了！　演出《重返前線1979》舞台劇

▲▼民進黨連江縣黨部主委李問這次不扮淡菜，而是參與演出舞台劇。（圖／記者陶本和攝）

▲民進黨連江縣黨部主委李問這次不扮淡菜，而是參與演出舞台劇。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／南竿報導

民進黨連江縣黨部主委李問在2020年參選馬祖立委，寫下民進黨2008年以來首次在連江縣提名立委，而當時他也把自己打扮成馬祖名產「淡菜」而走紅。近日，文總、連江縣府推出「馬祖國際藝術島」，他也客串參與舞台劇《重返前線1979》的首演。

李問在2015年加入民進黨國際事務部，從事幕僚工作，隨後也在總統府國安會、遠景基金會等單位歷練，長期關注外交、國防安全、國際文化交流等議題；他在2020年，自告奮向參選連江縣立委，挑戰「極艱困選區」，跌破眾人眼鏡，這也是民進黨自2008年以來，再次在連江縣提名立委人選。

▼民進黨連江縣黨部主委李問這次不扮淡菜，而是參與演出舞台劇。（圖／記者陶本和攝）

▲▼民進黨連江縣黨部主委李問這次不扮淡菜，而是參與演出舞台劇。（圖／記者陶本和攝）

李問僅管最終落敗，但他在競選期間，扮演馬祖名產「淡菜」，徒步走完四鄉五島，拼勁帶動起黨內年輕世代的士氣，且他繳出的成績單也不差，甚至是創下民進黨在馬祖的得票新高紀錄。

接著，李問更在敗選當天，即刻宣布要在馬祖深耕，並兌現承諾在2020年7月創立民進黨連江縣黨部，並經由黨員選舉當選首任連江縣黨部主委。

近日，文化總會、連江縣政府籌劃「馬祖國際藝術島」，並在21日召開起跑記者會，同時晚間也在馬祖民俗文物館戶外環形劇場，舉辦「馬祖心情記事五《重返前線1979》首播」，而李問這次也客串演出，透過參與演出，不僅更深入了解馬祖在地文化，也藉此與在地藝文活動實際進行交流。

有關「馬祖國際藝術島」，為中華文化總會及連江縣政府共同主辦，文化部、交通部、交通部觀光局、國家發展委員會、陳雪生立委辦公室、連江縣議會共同指導，交通部觀光局馬祖國家風景區管理處、陸軍馬祖防衛指揮部協辦，首屆以「島嶼釀」為策展主軸，將於2022年2月12日至4月10日在四鄉五島展開，預計將有8個計畫、39件作品、2個展覽、31位藝術家與在地共同創作，透過策展、在地共創、景觀建築等計畫，將醞釀已久的美好，轉化為精彩的創作，結合跳島體驗、觀光旅遊等活動，分享獨特的馬祖島嶼故事。

▼民進黨連江縣黨部主委李問這次不扮淡菜，而是參與演出舞台劇。（圖／記者陶本和攝）

▲▼民進黨連江縣黨部主委李問這次不扮淡菜，而是參與演出舞台劇。（圖／記者陶本和攝）

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