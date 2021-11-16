千萬造台版奈良　馬祖大坵島主還原「滅口梅花鹿」！要縣府給公道

▲馬祖大坵島居民胡進江受連江縣府委託管理梅花鹿，卻被外界指控撲殺83頭梅花鹿，今年7月被依違反《動物保護法》起訴，讓他深感委屈。（合成圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

連江縣北竿鄉馬祖大坵島上以豐富的台灣梅花鹿生態聞名，被譽為「台灣奈良」，島上唯一「居民」是來自桃園的胡進江，他在島上經營生態民宿11 年，卻被指控肆意撲殺83頭梅花鹿，今年7月除被依違反《動物保護法》起訴外，甚至在網路遭網友圍剿，他向本刊還原整起事件的來龍去脈，大聲喊冤盼望連江縣政府還他一個公道。

58歲的胡進江從民國99年隻身上了大坵島，投資上千萬元改造當地民宅經營民宿生意，隔年就察覺島上有少數鹿隻死亡，當時遊客都抱怨屍臭難聞，他只好擰著鼻去掩埋鹿屍；民國101年，大坵島上突然有上百頭梅花鹿死亡，水溝和樹林下，屍體隨處可見，島上惡臭彌漫，連江縣政府獲報後也趕往處理。

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▲胡進江從民國99年隻身登上馬祖大坵島，投資上千萬元改造當地民宅經營民宿生意。（圖／CTWANT提供）

「那年縣府找人穿防護衣在島上消毒，我也義務協助掩埋7、80頭梅花鹿，一毛錢都沒拿。」當時率先通報縣府的胡進江趕忙地投入善後，縣府也意識到鹿群暴斃的嚴重性，民國102年著手開設「推動當地野生動植物合理利用管理計畫」，的確也有好幾家廠商投標，這些得標廠商知道他有掩埋梅花鹿經驗後，都來拜託他協助，前後3家廠商皆採取同樣運作模式。

他無奈地說，因為外島天候關係變化大，只要風浪達8、9級，想上大坵島就得包船，廠商成本根本划不來，搞到最後沒有廠商願意投標。「當時連江縣府的產業發展處長劉德全來拜託我幫忙，劉處長為人很好，是連一頓飯都不讓人家請客的人，所以我一口就答應了。」胡進江表示，他順利標下民國108年、109年兩個標案，金額分別才77萬元和107萬元，但因是自己就住在大坵，協助縣府處理難處只是舉手之勞，因此毅然決定出手。

胡進江表示，民國108年劉德全觀察到梅花鹿數量又多了起來，很怕重演民國101年梅花鹿大量暴斃的悲劇，才會在109年合約中提出進行「減口」的預防策略。

對於外界指控梅花鹿遭到大量撲殺，胡進江嚴正駁斥說，撲殺跟減口差很多，他跟縣府起初的合約明載「減口」30頭，標案審查過程中，產發處要求多減口20頭，而且加工不加錢，隨後劉德全又再指示多減口50頭。他說，整個過程包括縣長和副縣長都知情，直到去年中網路上一篇「看不到梅花鹿」文章引爆話題後，縣府才嚴令公務員封口，起訴書中也都寫得清清楚楚，縣府高層對「減口」分明都知道。

「縣府現在把過錯都怪在我和劉處長身上，我只是依照合約精神做事，今天不做，我是違約，做了又說我犯法，這要叫我怎麼辦？」胡進江憤慨地說，過去曾發生梅花鹿在碼頭弄傷人，導致遊客埋怨，還有梅花鹿繁衍太多，島上的草都被吃到精光了，「減口」做不做，他也知道縣府都難為，陷入父子騎驢的窘境。

▲1998年國軍全面撤離，馬祖大坵島成為名副其實的「無人島」，現今已成為熱門旅遊景點。（圖／CTWANT提供）

只是胡進江認為，今天減口決策對或錯，不能只由他一個最低層的勞務工作者承擔，應該是縣府要負責，結果事發至今，縣府不聞不問，外面把他講得很難聽，單純的減口計畫被渲染成大撲殺，政府放任網路上批評他。他非常不滿地說，「尤其我是在大坵島開餐廳做民宿，11年辛苦投資1千多萬，我怎麼辦？是不是明年都不用做了？我心裡真的很不平衡，所以要把事情講出來讓大家知道，希望縣府還我一個公道。」

本刊就大坵島胡進江因受託縣府管理梅花鹿涉及違反動保法一事，請教連江縣府產發處回應，縣府人員表示會請賴姓科長回電聯繫，但至本刊截稿前尚未回應。

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