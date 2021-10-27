　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「馬祖國際藝術島」明年春天登場　4鄉5島串起八方位視覺輪廓線

▲連江縣政府及文化總會共同主辦的「馬祖國際藝術島」活動。（圖／文化總會提供）

▲連江縣政府及文化總會共同主辦的「馬祖國際藝術島」活動。（圖／文化總會提供）

記者杜冠霖／綜合報導

由連江縣政府及文化總會共同主辦的「馬祖國際藝術島」，即將在明年2月12日開幕，首屆主題「島嶼釀」，將帶著馬祖累積已久的在地特色與近年亮眼的文化治理成績，結合藝術創作、建築空間轉譯、公共景觀打造、地方創生體驗以及特色飲食風格等等元素，邀請民眾渡海來馬祖跳島，重新感受四鄉五島的新形象。

本次馬祖國際藝術島同時也邀集各領域專業者上島大展身手，並與在地居民一起共創，讓馬祖成為奔放多元的文化創作舞台，也為以文化治理作為縣政主軸的馬祖，開啟了一頁全新的篇章。

「這不是一場活動，是為努力成為一座文化韻律的風格之島而扎根。」連江縣長劉增應表示，「馬祖國際藝術島」是台灣首個以十年為願景的藝術行動，以雙年展為呈現方式，擺脫藝術活動思維，導入藝術與設計的專業，重新訂定縣政規劃的新模式，以「文化治理優先」的策略，扎根在地能量，帶領四鄉五島形塑屬於馬祖島嶼的新品牌。

文化總會表示，從三年前就開始關注馬祖發展，不只是獨特的人文歷史，更有絕美的自然景致，獨特的文化魅力，加上戰地政務解除後逐步開放的軍事建築，都是馬祖無可取代的島嶼印象。期待未來十年，透過藝術的力量，導入設計思維，將馬祖豐厚的文化肌理，轉化進入生活場域中，以帶動產業創新，豐富遊客體驗。

首屆馬祖國際藝術島以「島嶼釀」為策展主軸，透過藝術策展、在地共創、景觀建築等計畫，將馬祖風情轉化為藝術創作。

馬祖國際藝術島的品牌視覺，邀請擔綱國慶主視覺設計的「IF OFFICE」馮宇操刀。馮宇表示，馬祖列島是守望兩千三百萬人的北疆防衛線，每座島嶼都有各自的個性特色，也彼此連結共生。現在是一個資訊很多、很複雜的時代，他希望在視覺表現上能直球對決，讓大家可以藉由輪廓來認識島嶼，替馬祖建立強烈的視覺印象。

馮宇從四鄉五島中選出「國之北疆」、「東引燈塔」、「東犬燈塔」、「西莒青帆港」、「媽祖巨神像」、「芹壁聚落」、「高登之光紀念碑」與「亮島」共八個位置，構築出馬祖列島的輪廓線，馮宇表示，將每個島嶼彼此連結，如同網路般互相交織，象徵藉由藝術，串連起人與人的關係，文化與生活的對話。

而在色彩選擇上，馮宇笑著說，第一次到馬祖，就被馬祖的藍深深吸引著。不管是白天的海洋、天空帶給他自由、開放的感覺，或是夜晚天空的藍給他寧靜、高貴的感覺，都讓他無比感動。因此品牌色彩設定上，即以海天藍及暗夜藍作為品牌的雙主色。

馮宇表示，藍色就像是一面鏡子一樣，不管是看著大海或是星空，都可以映照出我們內心的情緒，或許是放鬆、信任、自由的，也可能是憂鬱、消極、療癒的，希望大家都在馬祖，找到最能觸動自己的藍色。

▼連江縣政府及文化總會共同主辦的「馬祖國際藝術島」活動。（圖／文化總會提供）

▲連江縣政府及文化總會共同主辦的「馬祖國際藝術島」活動。（圖／文化總會提供）

▲連江縣政府及文化總會共同主辦的「馬祖國際藝術島」活動。（圖／文化總會提供）

▲連江縣政府及文化總會共同主辦的「馬祖國際藝術島」活動。（圖／文化總會提供）

▲連江縣政府及文化總會共同主辦的「馬祖國際藝術島」活動。（圖／文化總會提供）

►一條褲子讓妳「瞬間瘦」

ET快訊
人氣手搖飲買1送1　10家限時優搶先看！
連千毅「武將小弟」變詐騙首腦！富商慘遭騙3800萬
快訊／勇士6比2擊垮太空人！世界大賽首勝到手
和已婚國標老師泡湯！賴慧如「還原現場」回應了
八點檔女星泡湯已婚人夫　「辣妻正宮」美豔臉蛋曝光
AV版《魷魚遊戲》私密畫面外洩！　真槍實彈內幕曝
快訊／高鐵橋下驚見女浮屍！　身分待查
蔡阿嘎認了「在國民黨上過班」！月薪曝光：1年還光貸款
冬季風增強！　變天「探18°C」時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍轟城中城大火2局長下台棄車保帥　昨天公祭今天忘記明天音樂祭

布林肯挺台參與聯合國體系　民進黨：台灣參與國際已是美日共識

國民黨為4大公投「夜宿49天」　柯文哲：把凱道當露營區？

1218四大公投！黃珊珊：經濟未完全復原　應思考百姓「現在需要什麼」

看看這雙鞋！陳以信力挺馬英九：貪得無厭的人不會穿補了再補的破鞋

三中案判決出爐　國民黨：還馬英九公道者必蔡英文

Deepfake風波延燒！林昶佐提修法加重刑責　1對1傳影像也觸法

「英倫對決」公投首戰　民進黨四箭深入地方反制國民黨夜宿凱道

「馬祖國際藝術島」明年春天登場　4鄉5島串起八方位視覺輪廓線

跨黨派立委齊呼彰化縣升格第七都　「當仁不讓應該第一優先考慮」

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

能打金鍾國2拳就好...梁世燦慶：我輸了！　全昭旻被甩巴掌「笑著接受」片段引熱議

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

貪玩汪吃零食「怕暴衝咬到爸爸」　小口輕輕咬...網讚：養到天使狗

藍轟城中城大火2局長下台棄車保帥　昨天公祭今天忘記明天音樂祭

布林肯挺台參與聯合國體系　民進黨：台灣參與國際已是美日共識

國民黨為4大公投「夜宿49天」　柯文哲：把凱道當露營區？

1218四大公投！黃珊珊：經濟未完全復原　應思考百姓「現在需要什麼」

看看這雙鞋！陳以信力挺馬英九：貪得無厭的人不會穿補了再補的破鞋

三中案判決出爐　國民黨：還馬英九公道者必蔡英文

Deepfake風波延燒！林昶佐提修法加重刑責　1對1傳影像也觸法

「英倫對決」公投首戰　民進黨四箭深入地方反制國民黨夜宿凱道

「馬祖國際藝術島」明年春天登場　4鄉5島串起八方位視覺輪廓線

跨黨派立委齊呼彰化縣升格第七都　「當仁不讓應該第一優先考慮」

趙春山／美中對抗　加劇東北亞「軍購競賽」

不再跟澎恰恰同台　連千毅被一事激怒：對這樣的藝人只能一笑置之

蘿莉塔「李唯楓渣到不行」　虧緋聞跟張立東一樣多：真的很垃圾！

藍轟城中城大火2局長下台棄車保帥　昨天公祭今天忘記明天音樂祭

布林肯挺台參與聯合國體系　民進黨：台灣參與國際已是美日共識

推廣及展示原住民文化　台科大「達路岸長廊」今開幕

超商店員勸戴口罩遭暴力男踹碎眼骨　盧秀燕震怒：一定嚴辦

擔心物價飛漲　10月ICC調查：物價水準信心跌破40

蕾菈當眾逼問孫生：要吃B嗎　全場傻眼...她揭真實答案

李沃牆／大陸經濟成長不如預期　台灣會被「拖下水」嗎？

寶寶堅持「牽貓手手」才肯入睡　虎斑保姆乖伸小腳丫：拿你沒辦法

政治熱門新聞

高端打不完？　王浩宇要陳佩琪放心：消息一出各國訂單接到手軟

台灣網紅酸民主是髒東西：中國人不在乎

快訊／i原券第3波中籤號碼出爐

馬英九涉「三中案」今宣判　為何被起訴原因一次看

黃智賢：華為是優質客戶　美國宇宙霸主逼台積電下跪

快訊／三中案獲判無罪　馬英九6聲明：看清蔡英文政治追殺

他成綠營罷免目標？　羅智強：反對「雙標式」修門檻

幼教師打疫苗恐「拖病軀死守教室」　陳時中允諾增開時段

黃國書事件燒不停　驚傳泛綠2大咖曾是告密者

國、共齊聲不滿外長訪歐　他：吳釗燮如岳飛被召回

點名鍾小平汙名萬華　林昶佐：這口氣絕不能吞

蔡英文下令全黨備戰「四項公投」　祭「四箭齊發」反制國民黨

海軍女士官進艦長室「擴大懲處」少將被拔官　一批人都受罰

LIVE／馬英九三中案無罪　被控賤賣黨產宣判結果出爐

更多熱門

相關新聞

女遊客登馬祖奈良遭公鹿衝撞！慘況曝光

女遊客登馬祖奈良遭公鹿衝撞！慘況曝光

馬祖北竿大坵島近年梅花鹿復育有成，許多遊客會登島與梅花鹿互動，一名女遊客25日在後山涼亭附近餵食一頭公鹿時，突然遭鹿隻攻擊，上衣被鹿角頂破，腳部也有輕微挫傷，所幸傷勢並不嚴重。

「奈良美智展」前進台南最後巡迴

「奈良美智展」前進台南最後巡迴

馬祖驚見綠極光　華郵：台灣版的《魷魚遊戲》

馬祖驚見綠極光　華郵：台灣版的《魷魚遊戲》

文協百年「世紀之約」中山堂登場

文協百年「世紀之約」中山堂登場

即／離島三縣市14日起同步取消機場入境快篩

即／離島三縣市14日起同步取消機場入境快篩

關鍵字：

連江縣馬祖文化總會劉增應

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女星切了孩子爸　與已婚國標舞師泡湯2.5小時

888元農遊券今第3抽有22萬份！

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

快訊／農遊券第3波獎號出爐

醬料龍頭富二代偷吃女副總　鹹濕對話全被錄

可米小子隊長「罕提2離世成員」

連千毅正式決裂澎恰恰！

KTV包廂罐裝綠茶有啤酒泡泡　8男女辯慘了

王必勝爆不倫戀　正宮被起底「榮總美女醫師」

「2組末碼」抽到國旅、動滋券　1500元入袋

為愛吃事後藥　地震發生「男友1舉動」讓她看清

阮經天《艋舺》是同性戀「細節曝光」

詭異消失疑遭弟分屍？　胞姊問卦神明：「已經不見了」

他與小女友「體外」完事2條線　要當爸超開心

中午截止！莫德納孤兒別錯過預約　AZ、BNT加開「2類對象」

更多

最夯影音

更多
遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！
冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面