「馬祖國際藝術島」明年春天登場　4鄉5島串起八方位視覺輪廓線

▲連江縣政府及文化總會共同主辦的「馬祖國際藝術島」活動。（圖／文化總會提供）



記者杜冠霖／綜合報導

由連江縣政府及文化總會共同主辦的「馬祖國際藝術島」，即將在明年2月12日開幕，首屆主題「島嶼釀」，將帶著馬祖累積已久的在地特色與近年亮眼的文化治理成績，結合藝術創作、建築空間轉譯、公共景觀打造、地方創生體驗以及特色飲食風格等等元素，邀請民眾渡海來馬祖跳島，重新感受四鄉五島的新形象。

本次馬祖國際藝術島同時也邀集各領域專業者上島大展身手，並與在地居民一起共創，讓馬祖成為奔放多元的文化創作舞台，也為以文化治理作為縣政主軸的馬祖，開啟了一頁全新的篇章。

「這不是一場活動，是為努力成為一座文化韻律的風格之島而扎根。」連江縣長劉增應表示，「馬祖國際藝術島」是台灣首個以十年為願景的藝術行動，以雙年展為呈現方式，擺脫藝術活動思維，導入藝術與設計的專業，重新訂定縣政規劃的新模式，以「文化治理優先」的策略，扎根在地能量，帶領四鄉五島形塑屬於馬祖島嶼的新品牌。

文化總會表示，從三年前就開始關注馬祖發展，不只是獨特的人文歷史，更有絕美的自然景致，獨特的文化魅力，加上戰地政務解除後逐步開放的軍事建築，都是馬祖無可取代的島嶼印象。期待未來十年，透過藝術的力量，導入設計思維，將馬祖豐厚的文化肌理，轉化進入生活場域中，以帶動產業創新，豐富遊客體驗。

首屆馬祖國際藝術島以「島嶼釀」為策展主軸，透過藝術策展、在地共創、景觀建築等計畫，將馬祖風情轉化為藝術創作。

馬祖國際藝術島的品牌視覺，邀請擔綱國慶主視覺設計的「IF OFFICE」馮宇操刀。馮宇表示，馬祖列島是守望兩千三百萬人的北疆防衛線，每座島嶼都有各自的個性特色，也彼此連結共生。現在是一個資訊很多、很複雜的時代，他希望在視覺表現上能直球對決，讓大家可以藉由輪廓來認識島嶼，替馬祖建立強烈的視覺印象。

馮宇從四鄉五島中選出「國之北疆」、「東引燈塔」、「東犬燈塔」、「西莒青帆港」、「媽祖巨神像」、「芹壁聚落」、「高登之光紀念碑」與「亮島」共八個位置，構築出馬祖列島的輪廓線，馮宇表示，將每個島嶼彼此連結，如同網路般互相交織，象徵藉由藝術，串連起人與人的關係，文化與生活的對話。

而在色彩選擇上，馮宇笑著說，第一次到馬祖，就被馬祖的藍深深吸引著。不管是白天的海洋、天空帶給他自由、開放的感覺，或是夜晚天空的藍給他寧靜、高貴的感覺，都讓他無比感動。因此品牌色彩設定上，即以海天藍及暗夜藍作為品牌的雙主色。

馮宇表示，藍色就像是一面鏡子一樣，不管是看著大海或是星空，都可以映照出我們內心的情緒，或許是放鬆、信任、自由的，也可能是憂鬱、消極、療癒的，希望大家都在馬祖，找到最能觸動自己的藍色。

▼連江縣政府及文化總會共同主辦的「馬祖國際藝術島」活動。（圖／文化總會提供）

