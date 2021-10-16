馬祖驚見綠極光！華郵：台灣版的《魷魚遊戲》　專家曝內情不單純

▲馬祖近期因中國漁船的燈光造成「極光現象」。（圖／翻攝自Facebook／福澳窩背包客民宿，下同）

記者葉國吏／綜合報導

離島馬祖近期美到黃昏的時候就會出現「綠色極光」，這現象引起外媒注意報導，甚至說這是一種「魷魚遊戲」。美國智庫「2049計劃室」資深主任易思安（Ian Easton）甚至懷疑這情況恐怕內情不單純。

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《華盛頓郵報》15日報導指出，最近馬祖在黃昏的海面上可以看到，許多中國漁船會亮起無數的綠色燈光吸引魷魚捕撈。由於漁船數量高達數百艘，一眼望去馬祖天空就像一片綠色極光，這也代表中國漁船已經靠近海峽中線北端。

報導中指出，連江縣政府漁牧科長賴文啓透露，這些漁船主要來自中國福建，這兩年數量激增，尤以今年數量最多。他們坦言，漁船用的這些綠光對他們產生極大的心理與不適，甚至傳出有馬祖漁民遭中國漁民攻擊的事件發生。

對此美國智庫「2049計劃室」資深主任易思安（Ian Easton）也在推特引述發文，認為這些漁船可能是在釣魚，也有可能是中國的民兵船隻、在該處練習入侵行動，懷疑內容恐怕不單純。