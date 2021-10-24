混血正妹17歲扛百萬債4年還清　苦讀拚上國立大學！曝超辛酸一面

▲宓凌母親為印尼籍新住民，父親為台灣人，因父親罹患重病導致家中欠下百萬，她為還清債務選擇輟學工作。（圖／宓凌Talise提供）

記者黃宥寧／台北報導

五官深邃笑容甜美的宓凌，父親是台灣人，母親16歲從印尼嫁到台灣，是位不折不扣的新住民二代。17歲那年，因父親生重病導致家中經濟陷入困頓，她為了還清家中百萬債務，選擇輟學打工，還清債務後，她決定在21歲重拾課本回到高中一年級，今年24歲更以優秀成績考上國立台北大學，成為大學新鮮人。

「洗碗、顧店、滷味攤、工廠...」宓凌接受《東森新媒體ETtoday》細數母親從印尼嫁到台灣做過的工作，宓凌心疼母親的辛苦，看似樂觀開朗的她，小時候曾因新住民身分遭霸凌，她小時候懵懂無知，納悶到底自己與別人有什麼不一樣。

宓凌的父母親透過相親結婚，16歲母親從印尼遠嫁到台灣，與母親相差21歲的爸爸因長年糖尿病及心臟瓣膜閉合不全，就醫治療當中花費相當多醫療費用，後來父親不敵病魔離世，她也當起家中一家之主一肩扛起百萬債務，更不希望母親太過辛苦甚至在求職中被欺負，毅然決然在17歲那年從高中休學。

▼宓凌與母親合照。（圖／宓凌Talise提供）

休學後的宓凌做了美食行銷、各種打工，因緣際會下走進進入直播平台，主打「貼心、深聊」的「綠播」與觀眾互動不做作的她更累積不少粉絲，也陸續得到廠商青睞，挺過暴風雪迎接陽光璀璨的未來，終於在20歲將家中債務還清，隔年更被公司選為1111人力銀行的專題報告形象代表。

將家中債務還清也有收入的宓凌，內心為尚未完成的學業仍感到遺憾，她下定決心重返校園就讀南華高中資料處理科，但為了不中斷家中經濟收入的她持續半工半讀。

▼樂觀上進的宓凌靠半工半讀還清家中百萬債務，更考上國立大學成為大學新鮮人。（圖／宓凌Talise提供）

求學過程中，她拿出一百分的態度，就算是生理假或是工作滿檔也不缺席上課，為了不被同學間認為她「只是來混學歷」，更在收工後利用深夜讀書、背英文單字，多次半夜打盹仍提起精神繼續念書，隔天上午6點起床進行外拍工作，敬業精神也獲得不少廠商青睞。

宓凌從休學生經努力搖身變成國立大學生，她開朗的向記者表示，過去曾因新住民女兒身分遭霸凌，她現在以擁有新二代為傲，同時她也想鼓勵一樣是新二代的人，「努力一定會得到成果」，一個人的命運絕對可以透過努力徹底改變。