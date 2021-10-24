　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

混血正妹17歲扛百萬債4年還清　苦讀拚上國立大學！曝超辛酸一面

▲▼宓凌 Talise。（圖／宓凌Talise提供）

▲宓凌母親為印尼籍新住民，父親為台灣人，因父親罹患重病導致家中欠下百萬，她為還清債務選擇輟學工作。（圖／宓凌Talise提供）

記者黃宥寧／台北報導

五官深邃笑容甜美的宓凌，父親是台灣人，母親16歲從印尼嫁到台灣，是位不折不扣的新住民二代。17歲那年，因父親生重病導致家中經濟陷入困頓，她為了還清家中百萬債務，選擇輟學打工，還清債務後，她決定在21歲重拾課本回到高中一年級，今年24歲更以優秀成績考上國立台北大學，成為大學新鮮人。

「洗碗、顧店、滷味攤、工廠...」宓凌接受《東森新媒體ETtoday》細數母親從印尼嫁到台灣做過的工作，宓凌心疼母親的辛苦，看似樂觀開朗的她，小時候曾因新住民身分遭霸凌，她小時候懵懂無知，納悶到底自己與別人有什麼不一樣。

宓凌的父母親透過相親結婚，16歲母親從印尼遠嫁到台灣，與母親相差21歲的爸爸因長年糖尿病及心臟瓣膜閉合不全，就醫治療當中花費相當多醫療費用，後來父親不敵病魔離世，她也當起家中一家之主一肩扛起百萬債務，更不希望母親太過辛苦甚至在求職中被欺負，毅然決然在17歲那年從高中休學。

▼宓凌與母親合照。（圖／宓凌Talise提供）

▲▼宓凌 Talise。（圖／宓凌Talise提供）

休學後的宓凌做了美食行銷、各種打工，因緣際會下走進進入直播平台，主打「貼心、深聊」的「綠播」與觀眾互動不做作的她更累積不少粉絲，也陸續得到廠商青睞，挺過暴風雪迎接陽光璀璨的未來，終於在20歲將家中債務還清，隔年更被公司選為1111人力銀行的專題報告形象代表。

將家中債務還清也有收入的宓凌，內心為尚未完成的學業仍感到遺憾，她下定決心重返校園就讀南華高中資料處理科，但為了不中斷家中經濟收入的她持續半工半讀。

▼樂觀上進的宓凌靠半工半讀還清家中百萬債務，更考上國立大學成為大學新鮮人。（圖／宓凌Talise提供）

▲▼宓凌Talise提供。（圖／宓凌Talise提供）

求學過程中，她拿出一百分的態度，就算是生理假或是工作滿檔也不缺席上課，為了不被同學間認為她「只是來混學歷」，更在收工後利用深夜讀書、背英文單字，多次半夜打盹仍提起精神繼續念書，隔天上午6點起床進行外拍工作，敬業精神也獲得不少廠商青睞。

宓凌從休學生經努力搖身變成國立大學生，她開朗的向記者表示，過去曾因新住民女兒身分遭霸凌，她現在以擁有新二代為傲，同時她也想鼓勵一樣是新二代的人，「努力一定會得到成果」，一個人的命運絕對可以透過努力徹底改變。

►飯店級枕頭才200元！

ET快訊
混血正妹「17歲扛百萬債」4年還清　拚上國立大學！
孩童小便斗大號！幼兒園師命令「徒手撿屎」　影片瘋傳網全怒了
本土劇女星下身突血崩！　病因成謎「沒得救」
11／2後八大有望鬆綁？　陳時中曝規劃
「林昶佐比陳柏惟更容易被罷免啦」　他點出2原因
第12輪BNT加開接種站「逾5.9萬名額」　剩餘數量曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

上網賣馬祖頂級陳高挨罰1萬　醫師打行政訴訟又吞敗

高雄販毒情侶檔落網！藥腳供特徵「就愛黏作伙+最萌身高差」

男師出軌同校女師！遭正宮嗆：把你閹掉　他嚇到天天穿牛仔褲睡覺

混血正妹17歲扛百萬債4年還清　苦讀拚上國立大學！曝超辛酸一面

「不嘿咻就公開裸照」約砲少女不成竟恐嚇　恐怖網友判拘40天

酒駕遇死劫！高雄貨車「失控翻覆」再撞對向車　駕駛送醫不治

三重男鑰匙鎖房「攀10樓外牆進屋」　腳滑墜地腦漿溢出慘死

趙建銘判3年8月！26日台中報到發監　父親趙玉柱將關台南監獄

陳修將兩個女人都愛！迷小三棄癌兒　死者疑設桃花局動機曝

桃園偏僻鐵皮屋賭場裝10多個監視器　警躲樹叢攻堅逮40人

嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦

Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

保羅沃克22歲愛女結婚了！　馮迪索「婚禮代父職」牽手入場

可以防身！戰鬥民族俄羅斯麵包 硬到敲碎磚頭...網：多功能武器

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

達人分享20個湯匙的隱藏用途 當房門固定器、幫快速剝蛋殼

柯佳嬿《無神》迷人反派嚇《想見你》小黃雨萱　變身「滿臉皺紋、頭髮斑白」算命老婦人

上網賣馬祖頂級陳高挨罰1萬　醫師打行政訴訟又吞敗

高雄販毒情侶檔落網！藥腳供特徵「就愛黏作伙+最萌身高差」

男師出軌同校女師！遭正宮嗆：把你閹掉　他嚇到天天穿牛仔褲睡覺

混血正妹17歲扛百萬債4年還清　苦讀拚上國立大學！曝超辛酸一面

「不嘿咻就公開裸照」約砲少女不成竟恐嚇　恐怖網友判拘40天

酒駕遇死劫！高雄貨車「失控翻覆」再撞對向車　駕駛送醫不治

三重男鑰匙鎖房「攀10樓外牆進屋」　腳滑墜地腦漿溢出慘死

趙建銘判3年8月！26日台中報到發監　父親趙玉柱將關台南監獄

陳修將兩個女人都愛！迷小三棄癌兒　死者疑設桃花局動機曝

桃園偏僻鐵皮屋賭場裝10多個監視器　警躲樹叢攻堅逮40人

上網賣馬祖頂級陳高挨罰1萬　醫師打行政訴訟又吞敗

台南將軍吼音樂節首日逾20萬人次搖滾狂歡　黃偉哲和于子育合唱感動全場

何潤東問「婚後該跟公婆住嗎」？　孫儷「精闢分析」網讚爆

「民進黨那兩招沒用了！」　羅智強：台中人讓我知道台灣還有是非

高雄販毒情侶檔落網！藥腳供特徵「就愛黏作伙+最萌身高差」

東港迎王祭典今午開鑼　馬英九提前造訪祈福

李雲迪「賣春女影片」38元售賣　觀看她爆乳彈鋼琴…本尊身分曝光

不續任台大校長　陳文茜讚管中閔：台灣還是有懂得捨棄權力的人

大改款Range Rover將於10／26發表　LSUV先驅換上新平台、新動力

新北今晨17.5度！今晚至明晨再迎一波濕冷　轉晴時間點曝光

老闆抗疫情放大絕！「比基尼辣妹」芭樂擺胸前…網鼻血狂噴：吃芭樂降降火

社會熱門新聞

「好想你的懶O」陳修將殺女友　疑死者玩火自焚

房仲迷倒富婆　變臉嫌「年紀比我媽大」告性騷擾

陳修將迷小三棄癌兒　死者疑設桃花局動機曝

OL瑜珈遭「雙手滑進內衣」　爆哭控印度籍教練性騷

桃園妹夜歸被跟蹤　恐怖男竟在門口硬上

台東單身男過世　家人辦除戶才知已婚

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

鐵花窗職人怒：工地沒廁所不接案　千人辛酸

即／彰化今晚送肉粽　路線圖曝「勿逗留防沖犯」

鳳梨友愛女疑遭虐死？高大成：機率是0

趙建銘判3年8月！26日台中報到發監

即／西子灣大浪捲走2男大生　1獲救1抱消波塊保命

驚悚畫面曝！嬤推娃娃車載孫過馬路遭撞飛

恐怖畫面曝！黑衣人衝知名餐廳狂毆店長　顧客嚇壞

更多熱門

相關新聞

SWAG超狂「萬射節」　極品變裝直播秀登場

SWAG超狂「萬射節」　極品變裝直播秀登場

有亞洲最狂社交平台之稱的SWAG為了應景，發揮創意把萬聖節變成限定版「萬射節」，推出一連串火辣活動，包括超優惠限時鑽石禮包、萬射節系列長片、還有變裝派對「純情天使 vs. 痴女魅魔 色氣滿溢的妄想直播秀」，邀請眾台灣男性共襄盛舉，一起沈迷在Swagger鬼魅的懷抱中，體驗夜夜笙歌的極樂饗宴。

印尼投資部長來台與劉揚偉、陸學森會面　聚焦赴印投資電動車產業

印尼投資部長來台與劉揚偉、陸學森會面　聚焦赴印投資電動車產業

馬國女來台讀大學檢疫隔離　織毛帽義賣助買疫苗

馬國女來台讀大學檢疫隔離　織毛帽義賣助買疫苗

討債不成持藍波刀砍人 惡男下場曝光

討債不成持藍波刀砍人 惡男下場曝光

當菜販被男友媽逼分手　她曬驚人月薪打臉

當菜販被男友媽逼分手　她曬驚人月薪打臉

關鍵字：

新住民新二代直播債務印尼勵志大學生宓凌Talise

讀者迴響

熱門新聞

警尋網紅尪　找到9遺體和整袋屍塊

Gino竟是幕後金主「按摩店連開19家」

女子短裙黑絲校門擺拍接小孩 佛媛、病媛後陸再現「幼兒媛」

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

小鐘脫口「睡過林莎」！她害羞認了：交換過唾液

不再是好朋友了！切割孫協志　夏宇童開酸「現在是普通朋友」

無碼AV真相曝光　網崩潰：被騙10幾年

吳宗憲《玩很大》痛哭！坤達聽到「他的歌」落淚

「好想你的懶O」陳修將殺女友　疑死者玩火自焚

玩狼人殺一半羊水破了　資生堂千金報喜生雙胞胎

7大加碼券幸運號出爐　17組名單爽拿2種券

全聯堅持不上市？　林敏雄有2理由

刪Q！民進黨派誰打顏寬恒？　他被點名出戰補選

房仲迷倒富婆　變臉嫌「年紀比我媽大」告性騷擾

14歲國中生罹這病　醫大驚：怎可能？

更多

最夯影音

更多
嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦

嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦
Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面