無業男「裝熟」接近醉倒路人　洗劫百達翡麗名錶、手機

記者張君豪／台北報導

中山警分局日前接獲民眾報案，發現有被害人在中山區南京東路1段前因不勝酒力倒臥路邊，隔日醒來發現身上現金4千餘元及手機、昂貴的百達翡麗名錶均遭人洗劫竊取，被害人不甘損失報警，警方成立專案小組展開追查，鎖定台北市大同區一林姓男子涉案（60歲）上月28日將他逮捕歸案。





▲中山警方調閱監視器發現現住大同區的林姓男子涉案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲中山警方調閱監視器發現現住大同區的林姓男子涉案。（圖／記者張君豪翻攝）

中山警方調查：發現犯作案方式為隨機在飲酒店、酒吧及餐酒館外隨機走動路過查看，如果看到民眾不勝酒力倒臥路邊或公園時，就會上前犯案；甚至酒醉民眾在車內休息，若車子未上鎖，嫌犯經過發現亦下手洗劫財物。嫌犯會先裝熟靠近被害人，再以口訣「叫叫 D、P、T」，將路倒民眾口袋或隨身包包內財物搜刮後離去。

警方解釋歹徒的犯案模式「叫叫 DPT」，這類洗劫醉酒民眾的竊嫌都會先裝熟，直接叫一叫路倒民眾（direct）、接下來貼身搜刮（plunder）、之後並下手竊盜（thief）案。中山警方逮捕林男後，依觸犯刑法竊盜罪嫌函送臺北地方檢察署偵辦，將擴大清查林嫌所犯前案及銷贓管道處所，以阻斷竊盜案件之管銷通路，遏止竊盜案之發生。

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