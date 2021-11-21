「想殺人就殺人？」超商店員遭刺死　PTT炸了：台灣啥時變這樣

網搜小組／鄺郁庭報導

桃園市21日凌晨5時許驚傳命案！一名男子未戴口罩進入超商，因不滿店員勸導，竟拿水果刀攻擊對方。店員被刺傷後失血過多、不支倒地，送醫搶救仍宣告不治。消息一出，PTT上秒炸鍋、紛紛問卦「做超商店員是不是該有危險工作加給啊？」「當個超商店員 被挖眼、刺死 治安好在哪？」「超商為啥還請得到人？」

▲桃園龜山29歲超商店員遭41歲蔣姓顧客刺死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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有網友在PTT的Gossiping板上直嘆，超商店員除了要會泡飲料、煮茶葉蛋，現在還要承擔可能被打、被挖眼、被刀刺或被開槍的風險，「真的堪比警察出外勤，還不能配槍，反擊還會被告，做超商店員是不是該有危險工作加給啊？」

也有鄉民看到有人說「台灣就算沒有很好，治安就是比其他國好」，不禁氣呼「當個超商店員被挖眼、刺死，治安好在哪？難道要護航只是個案？」還有人質問道「現在是不是要有柔道黑帶或是等同階段的武力才可以應徵啊？X的有夠可怕，台灣什麼時候變成這樣想殺人就殺人啊？」

▲蔣姓顧客持水果刀猛刺店員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

有網友則納悶，「現在還做超商的，到底有多奴啊？」業務量誇張得多就算了，還會遇到購物節、被包裏轟炸，平常少錢要自己賠，「夏天還要堆疊一疊飲料；每次三節、什麼聖誕，還要陳列一些節日禮品區」，下班前還要把貨補滿才能走，補貨時間不算加班、也沒加班費，「薪水又靠北的低，好奇，為啥超商還請得到人？還有人要做超商？」

日前發生多起超商店員提醒顧客要戴口罩，結果卻遭客人攻擊的事件，包括9月底的屏東挖眼案、10月底惡男暴打超商店員，都已經讓人覺得很扯了，現在甚至有店員因此喪命，難怪讓網友都氣炸。

▼屏東高樹鄉超商女店員遭挖眼，已讓許多人氣炸。（圖／翻攝爆料公社）