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才剛調社區超商支援！店員「勸戴口罩」慘遭揮刀奪命　爸痛失獨子

▲▼桃園龜山29歲超商店員遭41歲蔣姓顧客持水果刀猛刺慘死。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲蔡男才剛從林口調派到該社區超商支援沒幾天，竟橫死刀下。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市龜山區光峰路一間超商今(21日)清晨5時許傳出命案，一名蔣姓男子(41歲)因不滿蔡姓店員(29歲)規勸戴口罩，竟持刀將蔡男刺殺。警方調查，死者蔡男是家中獨子，原本在新北市林口區其他超商工作，這幾天配合公司調度，才到光峰路該社區超商支援，沒想到竟發生意外不幸遭人刺殺。

警方初步調查，蔣嫌是該社區住戶，今凌晨5時許走進超商消費，但卻因未戴口罩而遭到蔡姓店員勸導；蔣為此心生不滿，「3進3出」超商，還將口罩甩在蔡男臉上，最後更持刀折返，與蔡男當場爆發扭打，混亂中利刃刺入胸口，蔡男當場濺出並失去意識，經送醫搶救後仍宣告不治死亡。

▲▼桃園龜山29歲超商店員遭41歲蔣姓顧客持水果刀猛刺慘死。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲▼桃園龜山29歲超商店員遭41歲蔣姓顧客持水果刀猛刺慘死。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲人行道上留下大片血跡，行凶的蔣男事後遭警方押回偵訊。

警方接獲民眾報案後，趕赴現場將蔣男制伏。而人高馬大的蔣男在被警方帶回派出所的過程中，均沉默不發一語，直到進入警所前，才數度腿軟跪地，由警方拉起帶入警所，目前正在偵訊釐清案情中。

據悉，死者蔡男是家中獨子，原本在林口其他超商工作，近日配合公司調度才前往該社區超商支援，沒想到才上工沒幾天，竟橫死刀下；蔡男父親在得知兒子死訊後悲痛萬分，「我兒子很乖，平常都很好，為什麼去上個班就丟了命？」對兒子的死相當難以接受。

▼蔡男父親得知兒子死訊後悲痛萬分。

▲▼桃園超商店員遭顧客刺死，父心碎表示，「他很乖很聽話」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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