共機一早闖我空域嗆「台灣地區」　還稱例行性任務「符合國際法」

▲中共殲16戰機。（圖／國防部提供）



記者林銘翰／台北報導

臉書粉絲專頁「台灣西南空域」21日披露，中共軍機一早已5度進入我ADIZ（西南空域及東南空域），並聲稱其行動符合國際法，甚至以「台灣地區飛機」矮化我主權，另有不明聲源表示「nice to meet you too」，全數遭我方空軍廣播驅離。

「台灣西南空域」21日上午在臉書發文表示，中共軍機多批次多空層進入我ADIZ（西南空域及東南空域），我空軍在空監控，並於8時45分、8時54、9時03分、9時54分、10時23分四度廣播驅離。

根據廣播記錄抄件顯示，空軍在上午9時54分廣播驅離時強調，「中華民國空軍廣播，位於台灣東南空域高度7500公尺的中共軍機注意!你已進入我ADIZ，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」

對此，共機也在上午9時55分時回嗆，「額~台灣飛機、台灣地區飛機，我正在執行.....例行性任務」，隨後在上午10時3分時再嗆，「我是中國海軍航空兵，正在正常飛行，我的行動符合國際法，this is a naval airforce of chinese peoples ???，i am flying with international law.」

另外，10時3分時還有不明聲源提及，「nice to meet you too」。

「台灣西南空域」表示，本月累計共機進入我空域21天，本月空軍廣播驅離紀錄共計82次；2021年累計共機進入我空域237天，空軍廣播驅離紀錄共計740次。

根據國防部公布資料，2021年累計共機進入我空域205天、801架次，而本月已公布94架次。