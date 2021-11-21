捷運三鶯線工安意外釀3死2傷　新北開罰廠商「施工疏失」84萬元

▲捷運三鶯線21日發生模板爆裂工安意外。（圖／記者張榮恩攝）

記者袁茵／新北報導

新北捷運三鶯線20日嚴重工安意外，多名工人從15公尺高處墜地，導致3死2傷。新北市捷運局21日表示，依契約處施工廠商榮工工程股份有限公司安全衛生費用罰款84萬餘元，並待釐清事故原因和責任歸屬後，再檢討是否加重罰處。

捷運三鶯線統包工程20日於三峽區佳興路佳福路口工區，進行橋墩柱頭頂版混凝土澆置作業收尾階段時，模板爆裂造成工安意外事故，新北市捷運局指出，施工場所已勒令停工配合調查，後續於確保施工安全無虞後才能復工。

針對該起事件，新北市捷運局表示，將依照契約，處施工廠商榮工工程股份有限公司安全衛生費用罰款84萬餘元，且待釐清事故原因及責任歸屬後，再依契約規定檢討是否加重罰處。

捷運局表示，捷運局及施工廠商已針對傷亡家屬初步慰問並致慰問金，並將提供後續相關幫助。捷運三鶯線事發工區非屬工程要徑，沒有任何趕工因素，且該灌漿作業區均依規範設置扶手護欄，工作人員均依規定穿戴反光背心及安全帽，不需背負安全帶，但因施工廠商施工不慎部分致災，將追究其責任。

最後，捷運局說明，針對三鶯線全線工區，將要求施工廠商及專任工程人員，對全線所有施工項目執行安衛檢點，尤其針對有崩塌之虞的工項，例如地下開挖支撐、模板支撐、鷹架、各項施工架等加強檢視，並請監造單位進行複查作業，同時也將檢視支撐材料新舊良窳，待檢查安全無虞後，才能進場續行施作。