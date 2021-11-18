新北警界金馬獎　荒謬大師沈玉琳來助陣

生活中心／綜合報導

新北市警局來了一位明星級的大人物，引發騷動，原來演藝圈的荒謬大師沈玉琳應邀參加市警局的「婦幼安全創意比賽頒獎典禮」，他幽默的說，希望婦幼隊能到他家宣導，因為他在家裡的地位不符合兩性平權，風趣言談也讓會場充滿笑聲。

警察局長黃宗仁說，這個號稱警界金馬獎的頒獎典禮，已經邁向第10年，今年比賽分為國民小學海報創作比賽及攝影創作比賽2種類型，作品以「保護、守護、愛護」為主題，透過藝術創作過程，激發學童及社會大眾對婦幼安全的正面思考，讓自我保護觀念深植人心。

這次已傳承十年的頒獎典禮，由婦幼警察隊精心策劃，還特別邀請到富邦悍將最帥應援團長Anu-阿努擔綱主持，莊敬高職學生舞蹈團體jj sakura開場熱舞表演，並特別邀請到號稱嘉義彭于晏的藝人沈玉琳擔任神秘嘉賓，共同宣導婦幼安全。

沈玉琳在台上致詞時也相當感謝警察對社會治安的貢獻，他說，新北市是六都幅員最大、人口最複雜的都市，但新北市的治安評比，卻能在六都中勇奪第一，相當不容易。這次海報比賽得獎者共24名，攝影創作比賽得獎者共9名，合計33名得獎者。特別的是，本次投稿參賽國民小學海報高年級組銀獎楊又霏、銅獎楊淳閔、佳作李宜恩等3人都是板橋國小的學生，連續參加2次比賽都有得獎，繪圖的功力深厚，創意巧思傳達作品理念，非常不容易。

新北市警局長黃宗仁表示，婦幼安全一直是普世的價值，也一向是警政工作的重點。新北警舉辦「婦幼安全創意比賽」己經連續10年了，這是一件很不容易的事情，對於學童利用海報創作，不但可啟發文字繪畫能力，可同時加強對婦幼安全的正確觀念，從小札根，而攝影創作藉由拍照啟發市民朋友對於各種社會上各個角落婦幼安全的認知及注意。希望藉由這次活動，讓大家更能重視婦幼安全，並一同用心來守護，讓社會邁向更美好。