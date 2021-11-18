　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

新北警界金馬獎　荒謬大師沈玉琳來助陣

▲▼ 。

生活中心／綜合報導

新北市警局來了一位明星級的大人物，引發騷動，原來演藝圈的荒謬大師沈玉琳應邀參加市警局的「婦幼安全創意比賽頒獎典禮」，他幽默的說，希望婦幼隊能到他家宣導，因為他在家裡的地位不符合兩性平權，風趣言談也讓會場充滿笑聲。

警察局長黃宗仁說，這個號稱警界金馬獎的頒獎典禮，已經邁向第10年，今年比賽分為國民小學海報創作比賽及攝影創作比賽2種類型，作品以「保護、守護、愛護」為主題，透過藝術創作過程，激發學童及社會大眾對婦幼安全的正面思考，讓自我保護觀念深植人心。

▲▼ 。

這次已傳承十年的頒獎典禮，由婦幼警察隊精心策劃，還特別邀請到富邦悍將最帥應援團長Anu-阿努擔綱主持，莊敬高職學生舞蹈團體jj sakura開場熱舞表演，並特別邀請到號稱嘉義彭于晏的藝人沈玉琳擔任神秘嘉賓，共同宣導婦幼安全。

沈玉琳在台上致詞時也相當感謝警察對社會治安的貢獻，他說，新北市是六都幅員最大、人口最複雜的都市，但新北市的治安評比，卻能在六都中勇奪第一，相當不容易。這次海報比賽得獎者共24名，攝影創作比賽得獎者共9名，合計33名得獎者。特別的是，本次投稿參賽國民小學海報高年級組銀獎楊又霏、銅獎楊淳閔、佳作李宜恩等3人都是板橋國小的學生，連續參加2次比賽都有得獎，繪圖的功力深厚，創意巧思傳達作品理念，非常不容易。

▲▼ 。

新北市警局長黃宗仁表示，婦幼安全一直是普世的價值，也一向是警政工作的重點。新北警舉辦「婦幼安全創意比賽」己經連續10年了，這是一件很不容易的事情，對於學童利用海報創作，不但可啟發文字繪畫能力，可同時加強對婦幼安全的正確觀念，從小札根，而攝影創作藉由拍照啟發市民朋友對於各種社會上各個角落婦幼安全的認知及注意。希望藉由這次活動，讓大家更能重視婦幼安全，並一同用心來守護，讓社會邁向更美好。

►想變瘦就穿這件風衣！

ET快訊
大賣場黑五開跑！下殺5折　優惠清單一次看
白癡公主凍卵前「塞菊花」狂叫　神秘女出聲網傻了
買知名藝人服飾「被多收錢」要不回　女主播怒發聲
偷吃單位學長　女子啪完「又對男友心動」：我好犯賤
「表情符號」霸主是誰？　網洗一排：沒它就不會聊天
陳佩琪曝柯文哲私下大讚陳時中　「竟能在那位置上做一年多」

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

新北警界金馬獎　荒謬大師沈玉琳來助陣

2021愛爾麗公益演唱會　11／20台南市文化中心開唱

RICHARD MILLE攜手巴黎大腦研究所　拓展大腦研究格局

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

吳姍儒未婚夫太帥..吃味「我才是明星！」　婚禮「白紗穿到底」取消二進：好想哭

貴婦大鬧微風遭上銬疑執法過當　警秀密錄器畫面駁：有先告知權益

連千毅以黑衣人照片恐嚇客戶　二審宣判駁回上訴有罪確定！

新北警界金馬獎　荒謬大師沈玉琳來助陣

2021愛爾麗公益演唱會　11／20台南市文化中心開唱

RICHARD MILLE攜手巴黎大腦研究所　拓展大腦研究格局

統一先發勝破隊史紀錄　餅總：整個投手團隊的勝利

網失禮問：之前臉超瘦現在怎了？　炎亞綸爆笑神回…崩潰刷一排照樣照句

「毒品毀了我的人生」鄭鎰勳寫88封信求情　開庭爆哭：我真的錯了

考試院會通過《公務員服務法》修法　非營利性兼職許可制改同意制

彭文正告「論文門」法官　律師代喊：勿考量妳們是同事，公平審理

中信盃黑豹旗／逆轉西苑闖16強　鶯歌又產二刀流賴鉑濬成亮點

先探／謝金河：慎防炒作的夢易破碎！

統一獅拚今天封王　3局0比1落後富邦

助文創業搶疫後商機　貿協帶領26家創意設計品牌揮軍南向搶市

萬海辦「讓愛閃耀」名人、藝術家公益畫展　義賣捐助中小型社福單位

帶國小女友到摩鐵啪啪被發現！　他積極求情...女方父母：繼續交往

公益熱門新聞

愛爾麗公益演唱會　11/20台南開唱

警界金馬獎　荒謬大師沈玉琳來助陣

RICHARD MILLE助拓大腦研究格局

公益巨星演唱會　台南振撼登場

疫情捐款下滑破3成！需求激增5倍

美麗愛心！長榮空姐自拍年曆行善

高球冠軍李旻向王令麟學「初心」

東森做公益　王令麟站第一線傳遞正能量

氣候迫害兒童！取水路上被綁架

爸媽離婚⋯小孩最希望什麼？這答案最高票

菱距離購物商城　聯名商品發表會

從小被打罵⋯長大暴力傾向5倍！

愛爾麗集團助公益　盼拋磚引玉培養人才

免費索票！第八屆人間公益影展開跑

更多熱門

相關新聞

染疫死亡相驗恐成防疫漏洞　監察院要雙北市府、衛福部檢討

染疫死亡相驗恐成防疫漏洞　監察院要雙北市府、衛福部檢討

5月中本土新冠肺炎疫情爆發，發生多起民眾於醫療機構外猝死案例，檢察機關司法相驗後發現死者已罹患新冠肺炎，導致大部分未具醫衛專業的檢警人員身處染疫高風險的工作環境，更使司法相驗有成為防疫破口之虞。對此，監察院今提出調查報告，要求衛福部、台北市、新北市改進行政相驗程序。

祖孫過斑馬線6歲童遭撞飛　19天後不治

祖孫過斑馬線6歲童遭撞飛　19天後不治

柯稱民汐線要全段　侯：先啟動汐東線

柯稱民汐線要全段　侯：先啟動汐東線

新北第一圈買5字頭　跌破眼鏡！這區竟比新莊、土城還親民

新北第一圈買5字頭　跌破眼鏡！這區竟比新莊、土城還親民

快訊／瑪莎惡少事件！分局長記過、偵查隊長拔官

快訊／瑪莎惡少事件！分局長記過、偵查隊長拔官

關鍵字：

新北市警局沈玉琳

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又胖」：只剩這部位最大

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝光

明年3/1起全台「禁養比特犬」

歐陽娜娜突曝「舅媽2周前過世」罕提歐陽妮妮失聲痛哭

米砂1個月狂賺300萬！「豪買百萬特斯拉」

印度神童最新警告「紅月亮」恐降3災殃

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句話露餡

債主受夠怒飆澎恰恰：一騙再騙！崩潰被害到想輕生

快訊／麥當勞變貴了「29品項喊漲」

星巴克「7項隱藏服務」全免費！前店員解惑

更多

最夯影音

更多
棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊
菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面