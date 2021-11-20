▲美跨黨派議員提「不歧視台灣法案」，力挺台灣加入國際貨幣基金。（圖／路透社）

中央社華盛頓20日綜合外電報導

美國共和黨眾議員龔薩雷茲（Anthony Gonzalez）19日宣布，他與民主黨眾議員格林（Al Green）共同提出「不歧視台灣法案」，推動台灣成為國際貨幣基金（IMF）正式會員。

龔薩雷茲19日發布新聞稿表示，他與格林重新提出「2021年不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act of 2021），要求美國尋求讓台灣成為IMF會員，並有意義參與IMF。

龔薩雷茲去年5月22日提出「2020年不歧視台灣法案」，推動台灣成為IMF的正式會員，並禁止中國增加在國際貨幣基金的份額（shareholding），直到台灣成為會員或是獲准有意義參與為止。 龔薩雷茲今年取得格林的支持後，再度提出法案。

他表示，美國將永遠力挺台灣，並支持台灣加入國際組織的努力。作為世界主要經濟體，台灣的加入對IMF十分重要，將能協助IMF達成目標，同時對抗中共對國際組織的威脅。

他很榮幸重新提出這項法案，讓台灣取得一席之地，對抗逐漸增長的中共極權政府威脅。

格林表示，IMF是致力確保全球經濟穩定的國際性組織，因此台灣的加入具有極大重要性。台灣經濟快速成長且多元，已然成為世界領先者，值得在IMF扮演角色。

他表示，這項法案將要求美國在IMF的代表，利用美國的聲量與投票權，支持台灣加入，並成為IMF正式會員。

龔薩雷茲在聲明中表示，台灣是世界第21大經濟體，外匯存底已超過4720億美元（約新台幣13兆元），超越巴西、印度和韓國。台灣加入IMF，將能參與經濟監督、貢獻資源，並分享從貧困邁向富強的成功經驗。

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